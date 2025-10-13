Jalgaon Crime: स्मशानभूमीतून महिलेची कवटी गायब; अघोरी कृत्याचा संशय, जळगावमध्ये नेमकं काय घडलं?

जळगाव: शहरातील चोरट्यांनी अक्षरशः कहर केलाय, जिवंतपणात महिलांच्या गळ्यातील मंगळसूत्र आणि मृत्यूपश्चात दागिन्यांसाठी चक्क स्मशानातून अस्थीच चोरीला जाण्याच्या घटना घडत आहेत. मेहरुण स्मशानभूमीतून मंगळवारी (ता.७) गायत्री नगरातील छबाबाई पाटील यांच्या अस्थी चोरीला गेल्या. या घटनेचा तपास लागत नाही तोच सोमवारी (ता. १३) शिवाजीनगर स्मशानभूमीतून जिजाबाई पाटील यांच्या अस्थी चोरीला गेल्याची घटना घडली आहे. एकापाठोपाठ घडणाऱ्या या घटनांमुळे शहरवासीयांमध्ये संतापाचे वातावरण पसरले आहे. .शहरातील गायत्री नगरातील छबाबाई काशिनाथ पाटील या मृत महिलेच्या अस्थी मेहरुण स्मशानभूमीतून चोरीला गेल्याची घटना मंगळवारी (ता. ७) उघडकीस आली. याबाबत त्यांच्या कुटुंबीयांनी एमआयडीसी पोलिसांत तक्रार दिली असून, आम्हाला सोनं नकोय केवळ आमच्या आईच्या अस्थी परत करा, असा आर्त टाहो फोडला होता. या घटनेला आठवडा उलटत नाही तोवर आज (ता.१३) शिवाजीनगर स्मशानभूमीतून परत दागिन्यांसाठी एका महिलेच्या अस्थी चोरीला गेल्याची घटना घडली आहे..Maharashtra: आता लहान मासे पकडले तर थेट कारवाई! माशांच्या पुनरुत्पादनासाठी महायुती सरकारचा ‘गेम चेंजर’ निर्णय.नेमकी घटना काय?शहरातील खडके चाळ (शिवाजी नगर) येथील जिजाबाई प्रताप पाटील या वृद्धेचा मृत्यू झाला. पाटील कुटुंबीयांतर्फे शिवाजीनगर स्मशानभूमीत शनिवारी (ता.११) त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार केले. तिसऱ्या दिवशी सोमवारी (ता.१३) मृताचा नातू शुभम, मुलगा मंगल पाटील व इतर नातेवाईकांसह सारी सरकवण्यासाठी गेले होते. त्यांना विझलेल्या चितेजवळ नैवेद्य ठेवल्याचे आढळून आले. पाटील कुटुंबीयांनी चितेची पाहणी केल्यावर त्यांना चितेची राख अस्ताव्यस्त केल्याचे आढळून आले. तसेच, मृत जिजाबाई पाटील यांच्या कवटीचा भाग, पायाकडील भाग व इतर अवषेश नसल्याचे आढळून आले. घडल्या प्रकाराबाबत तत्काळ पाटील कुटुंबीयांनी आमदार सुरेश भोळे यांना घटना कळवताच त्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली..Central Railway: मध्य रेल्वेकडून दिवाळी गिफ्ट! प्रवाशांसाठी सोडणार १६६२ उत्सव गाड्या, कधी अन् कुठे? वाचा वेळापत्रक.अघोरी कृत्यांचा संशयपाटील कुटुंबीयांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांच्या कुटुंबीयांत चितेला नैवेद्य दाखविण्याची प्रथाच नाही. आज सकाळी आम्ही जेव्हा सारी सरकवण्यासाठी आलो तेव्हा चितेजवळ नैवेद्य ठेवण्यात आला होता. तसेच चितेतून कवटीचा भाग, पायाचे अवशेष गायब होते. मृत जिजाबाईंच्या अंगावर चार ग्रॅम सोने होते. ते सोने मिळविण्यासाठी चिता कोरली असती तर अवशेष तिथेच ठेवले असते. परिणामी, या प्रकरणात अघोरी कृत्यांचाही संशय व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.