Shocking Crime Wave in Jalgaon Ashes Stolen from Second Crematorium in a Week, Suspected for Jewellery and Aghori Rituals: पाटील कुटुंबामध्ये चितेला नैवेद्य दाखविण्याची प्रथा नाही. तरीही सकाळी नातेवाईक स्मशानभूमीत गेले तेव्हा चितेजवळ नैवेद्य ठेवण्यात आला होता.
Jalgaon Crime: स्मशानभूमीतून महिलेची कवटी गायब; अघोरी कृत्याचा संशय, जळगावमध्ये नेमकं काय घडलं?
जळगाव: शहरातील चोरट्यांनी अक्षरशः कहर केलाय, जिवंतपणात महिलांच्या गळ्यातील मंगळसूत्र आणि मृत्यूपश्चात दागिन्यांसाठी चक्क स्मशानातून अस्थीच चोरीला जाण्याच्या घटना घडत आहेत. मेहरुण स्मशानभूमीतून मंगळवारी (ता.७) गायत्री नगरातील छबाबाई पाटील यांच्या अस्थी चोरीला गेल्या. या घटनेचा तपास लागत नाही तोच सोमवारी (ता. १३) शिवाजीनगर स्मशानभूमीतून जिजाबाई पाटील यांच्या अस्थी चोरीला गेल्याची घटना घडली आहे. एकापाठोपाठ घडणाऱ्या या घटनांमुळे शहरवासीयांमध्ये संतापाचे वातावरण पसरले आहे.

