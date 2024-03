Jalgaon Crime News : भुसावळला वाळूमाफियांच्या आवळल्या मुसक्या

Jalgaon Crime News : शहरासह तालुक्यात वाळूमाफिया बिनधास्तपणे जादा दराने कुठलीही पावती न बाळगता सर्रास वाळूची वाहतूक करीत आहेत. अशा वाहनधारकांवर अंकुश लावण्यासाठी तहसीलदार नीता लबडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मंडळ अधिकारी, तलाठी व कोतवाल यांच्या संयुक्तिक पथकाने सलग तीन दिवसांत तीन वाहने पकडली. ही वाहने दंडात्मक कार्यवाहीसाठी तहसील कार्यालयात जप्त केली आहेत. (Jalgaon Crime joint team of Circle Officer Talathi and Kotwal caught vehicles transporting sand without receipt)