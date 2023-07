Jalgaon Crime News : जिल्ह्यातील दोघांवर MPDAची कारवाई

Jalgaon News : जिल्ह्यातील दोन जणांवर महसूल प्रशासनाने एमपीडीए कायद्यांतर्गत स्थानबद्धतेची कारवाई केली.

जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांनी याबाबतचे आदेश दिले. प्रकाश चंद्रकांत कंजर (वय ३४, रा. खंडेरावनगर, जळगाव) व सोनू रामेश्वर पांडे (२८, भुसावळ), अशी दोघांची नावे आहेत. (Jalgaon Crime Update On two in district Action of MPDA One to Than other to Yerwada Jalgaon Crime News)

प्रकाश कंजर हातभट्टीवाला

खंडेरावनगरमधील प्रकाश कंजर हातभट्टीची दारू तयार करून त्याची विक्री करतो. त्याच्यावर विविध पोलिस ठाण्यांत ८ गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. त्याच्यावर एमपीडीएची कारवाई करण्याचा प्रस्ताव पोलिस दलाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविला होता.

त्या प्रस्तावानुसार जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांनी प्रकाश कंजरवर एक वर्षासाठी एमपीडीए कायद्यांतर्गत कारवाई केली. त्याला ठाणे येथील मध्यवर्ती कारागृहात स्थानबद्ध केले आहे.

सोनूवर सहा गंभीर गुन्हे

सराईत गुन्हेगार भुसावळचा सोनू पांडे याच्यावर विविध ६ गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. त्याच्यावर एमपीडीए कारवाईचा प्रस्ताव मिळाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सोनू पांडे याच्यावर ‘धोकादायक व्यक्ती’ या सदराखाली एमपीडीएची कारवाई केली. त्याला एक वर्षासाठी येरवडा (जि. पुणे) येथील मध्यवर्ती कारागृहात स्थानबद्ध केले आहे.

आतापर्यंत २१ जणांवर

नोव्हेंबर २०२२ पासून एकूण २१ गुन्हेगारांवर एमपीडीएची कारवाई करण्यात येवून त्यांना स्थानबध्द करण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांनी दिली आहे.