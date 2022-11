Milk Union Election | शेतकरी, संघाच्या हितासाठी आपली लढाई : आ. चव्हाण

जळगाव : जिल्हा दूध संघातील आपण गैरव्यवहार काढला आहे. त्यात आपले कोणतेही वैयक्तिक हित नाही. शेतकरी आणि संघाच्या हितासाठीच आपली लढाई आहे, असे मत आमदार मंगेश चव्हाण यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना व्यक्त केले. पॅनलच्या माध्यमातून निवडणुकीसाठी आपण प्रचार सुरू केल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. (Jalgaon District Milk Union Election Farmers their fight for interest of Union statement by MLA Chavan jalgaon news)

हेही वाचा: Nashik : ZP निधी नियोजनावर पालकमंत्र्यांचा वरचष्मा!

जिल्हा दूध संघाच्या निवडणुकीबाबत ते म्हणाले, की भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटाचे पॅनल आमचे आहे. इतर पक्षातील सदस्यांनी आमच्याकडून लढण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. त्यामुळे आमचे सर्वपक्षीय पॅनल असणार आहे. निवडणूक लढणार हे निश्‍चित आहे. पॅनलच्या माध्यमातून लढणाऱ्या उमेदवारांचा प्रचारही आम्ही सुरू केला असून, मतदारांची आम्ही प्रत्यक्ष भेट घेणे सुरू केले आहे. संघाची निवडणूक लढविण्याची आमची भूमिका आम्ही मतदारांना सांगणार आहोत.

जिल्हा दूध संघाच्या गैरव्यवहाराबाबत आमदार चव्हाण म्हणाले, की जिल्हा दूध संघाच्या गैरव्यवहाराची लढाई मोठी आहे, ती आपण लढत आहोत. यात आपले कोणतेही वैयक्तिक हित नाही. दूध उत्पादक शेतकरी आणि संघाचे हित जोपासण्यासाठी आपली ही लढाई आहे. अखाद्य तुपाबाबत झालेला गैरव्यवहार मोठा आहे.

अखाद्य तुपातून चॉकलेट बनविले जात असतील, तर मुलांच्या जीवाशी खेळले जात आहे किंवा चांगले तूप अखाद्य म्हणून विक्री करून त्यातूनही मोठा गैरव्यवहार होत असेल, हेही गंभीर आहे. त्यामुळे आगामी काळात सत्य बाहेर येईलच. याशिवाय संघात होत असलेल्या त्रासाची माहिती आपल्याला काही कामगारांनी वैयक्तिक भेटूनही दिली आहे. त्यामुळे आता हे सर्व बाहेर येईल.

हेही वाचा: Nashik: नाशिक- बेळगाव विमानसेवा जानेवारी पासून अपेक्षित; ज्योतिरादित्य शिंदे यांची भुजबळांना माहिती