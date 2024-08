Jalgaon News : कान-नाक-घसा विभागाला 3 जागा मंजूर; शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला NMC चे पत्र

Founder Dr. Officers of Ear, Nose and Throat Department thanking Girish Thakur with a bouquet of flowers. esakal

सकाळ वृत्तसेवा Jalgaon News : येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला आणखी एक बहुमान राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाडून मिळाला आहे. कान-नाक-घसा विभागाला पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी आता ३ जागा मंजूर झाल्या आहेत. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांमुळे त्या-त्या विषयांतील अनुभवी डॉक्टरांची सेवा रुग्णांना उपलब्ध होणार आहे. हे डॉक्टर बाह्य व आंतररुग्ण विभागात नियुक्त असतील. रुग्णांची तपासणी, त्यांच्यावर उपचार आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या मार्गदर्शनात वैद्यकीय क्षेत्राला उपयुक्त संशोधन त्यांच्याकडून होणार आहे. (Ear Nose Throat department allotted 3 seats NMC letter to Govt Medical College)