जळगावमधील एका कुटुंबासोबत गुजरातमध्ये धक्कादायक घटना घडली आहे. कामाच्या शोधात सुरतला निघालेल्या सहा जणांना चार जणांनी अडवलं आणि कालव्याच्या खोल पाण्यात फेकल्याचा आरोप आहे. या घटनेत आई-वडिलांसह तिघांचा मृत्यू झाला आहे. तर १३ वर्षांचा मुलगा सुदैवाने बचावला आहे. कुटुंबातील अन्य दोन मुलं अद्याप बेपत्ता असून त्यांचा शोध सुरू आहे..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, जळगावमध्ये राहणारं पाटील कुटुंब मजुरी करून उदरनिर्वाह करत होतं. नितीन ऊर्फ भुऱ्या पाटील हे एरंडोल पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील एका कारखान्यात काम करत होते. अधिक काम मिळवण्यासाठी ते २१ नोव्हेंबर रोजी कुटुंबासह गुजरातमधील सुरतच्या दिशेने निघाले होते..पार्टीत IPS अधिकाऱ्यांमध्ये वाद, मारहाणीत SSPला गंभीर दुखापत; मुख्यमंत्री म्हणाले, पर्सनल गोष्ट.पाटील कुटुंबाची गाडी सुरतमधील बारडोली तालुक्यातील उवा गावाजवळ पोहोचली. तेव्हा दुसऱ्या कारमधून आलेल्या चार जणांनी त्यांची गाडी अडवली. त्यानंतर कुटुंबातील सदस्यांना जबरदस्तीने बाहेर काढलं. या सर्वांना जवळच्या कालव्यात फेकून दिल्याचा आरोप आहे. हा प्रकार घडल्यानंतर आरोपी घटनास्थळावरून पसार झाले..१३ वर्षांच्या मुलाने वाचवला जीव१३ वर्षांच्या मुलाने प्रसंगावधान राखत कालव्यात पडल्यानंतर त्याने पाण्यातील एका पाईपला घट्ट पकडून ठेवलं. त्यामुळे तो पाण्याच्या प्रवाहात वाहून गेला नाही. काही वेळाने तो कालव्याबाहेर आला आणि जवळच्या हॉटेलमध्ये पोहोचला. तिथे त्याने घडलेला प्रकार सांगितला. त्यानंतर पोलिसांना माहिती देण्यात आली..कालव्यात तिघांचे मृतदेह सापडलेघटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. कालव्यात शोधमोहीम सुरू करण्यात आली. या शोधादरम्यान महुवा तालुक्यातील डुंगरी परिसरात तीन मृतदेह आढळले. यामध्ये एक पुरुष एक महिला आणि एका तरुणीचा समावेश आहे. नातेवाईकांनी मृतदेहांची ओळख पटवली. मृत पुरुषाचे नाव नितीन ऊर्फ भुऱ्या पाटील तर महिलेचे नाव कविता पाटील असल्याचं समोर आलं आहे..दोन मुलांचा शोध सुरूकुटुंबातील प्रथमेश पाटील आणि हरीश पाटील ही दोन मुलं अद्याप बेपत्ता आहेत. पोलीस आणि अग्निशमन दलाकडून कालव्याच्या परिसरात त्यांचा शोध घेतला जात आहे. दोन्ही मुलांचा शोध लागेपर्यंत मोहीम सुरू ठेवण्यात येणार आहे..चार संशयितांविरोधात गुन्हा दाखलया प्रकरणी बारडोली ग्रामीण पोलीस ठाण्यात खंडियो आणि अभो यांच्यासह बंटी व एका अज्ञात व्यक्तीविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. पोलिसांना या घटनेत हत्येचा संशय आहे. कुटुंबाला कालव्यात फेकण्यामागचं कारण काय होतं आणि आरोपींचा त्यांच्याशी काय संबंध होता याचा तपास सुरू आहे. आरोपींचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी आठ पथकं तयार केली आहेत. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरत ग्रामीण पोलीस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.