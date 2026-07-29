Gulabrao Patil : 'एकवेळ शेतकऱ्यांना त्रास झाला तर चालेल, पण उद्योजकांना वीज मिळाली पाहिजे'; पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांचं वादग्रस्त वक्तव्य, शेतकरी वर्गात संताप

जळगाव : वीज नाही, म्हणून आपण उद्योगांना सांगू शकत नाही. एकवेळ शेतकऱ्यांना त्रास झाला, तर आम्ही सहन करून घेऊ, पण उद्योजकांना वीज दिली पाहिजे, असे वादग्रस्त वक्तव्य पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी (Jalgaon farmers react to minister statement) केले..पालकमंत्र्यांच्या या वक्तव्याचे आता सर्वत्र पडसाद उमटू लागले आहेत. जळगाव तालुक्यातील चिंचोली येथे ट्रान्स्फॉर्मर लोकार्पणाच्या कार्यक्रमानिमित्त पालकमंत्री पाटील यांनी वीजपुरवठासंदर्भात हे वक्तव्य केल्याने शेतकरी वर्गातून नाराजी व्यक्त होत आहे..Girish Mahajan Retirement : गिरीश महाजनांचे राजकीय निवृत्तीचे संकेत? 'माझ्या सात टर्म झाल्या, अजून किती दिवस...' वक्तव्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ, उत्तराधिकारीही केला जाहीर!.आठवडाभर उपाशी ठेवले, तेव्हा शेतकऱ्यांची जाणीव होईल - रोहिणी खडसे राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्ष रोहिणी खडसे यांनी गुलाबराव पाटलांच्या वक्तव्याचा समाचार घेत पालकमंत्र्यांना उपाशी ठेवावे लागेल, तेव्हा त्यांना शेतकऱ्यांची जाणीव होईल, अशी टीका केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.