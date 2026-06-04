तरुणी ड्रग्जच्या आहारी, दारू पाजून कारमध्येच बळजबरी; फोटोवरून ब्लॅकमेल करत तरुणाकडून वारंवार अत्याचार, तिघांवर गुन्हा

जळगाव शहरातील एका १८ वर्षीय महाविद्यालयीन तरुणीला तिच्याच मैत्रिणीने ड्रग्ज आणि सिगारेटच्या व्यसनात अडकवून एका तरुणाच्या जाळ्यात ओढल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या तरुणाने तरुणीला दारू पाजून तिच्यावर कारमध्ये अत्याचार केले आणि तिचे नग्न फोटो काढून तिला वारंवार ब्लॅकमेल केल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणी रामानंदनगर पोलिस ठाण्यात संशयित निर्मल दिनेश तिवारी (रा. प्रजापतीनगर), जय चौधरी (शिव कॉलनी) आणि गौरव पुरोहित यांच्याविरुद्ध पॉक्सोसह विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल झाला आहे..पीडित तरुणी आणि डॉली (काल्पनिक नाव) या दोघी जळगावच्या सेंट टेरेसा कॉन्व्हेंट स्कूलमध्ये एकत्र शिक्षण घेत होत्या. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये डॉली पीडितेच्या घरी जेवायला आली असता, तिने दुसऱ्या दिवशी पीडितेला पहिल्यांदा सिगारेट दिली. त्यानंतर ऑगस्ट २०२५ मध्ये पीडितेचे आई-वडील गावाला गेले असताना, डॉलीने पीडितेला निर्मल दिनेश तिवारी याच्यासोबत कारमधून नेले आणि तिथे त्यांनी सिगारेट, दारू व गांजाचे सेवन केले..हिऱ्याचा चमचा तोंडात घेऊन जन्मलो, आठवड्याला १०-१२ कोटी उडवतो; ललित मोदींनी सांगितलं एवढा पैसा येतो कुठून?.डॉलीनेच पीडितेला व्यसनाच्या आहारी लावले, असे फिर्यादीत नमूद आहे. ऑगस्ट २०२५ मध्ये संशयित निर्मल तिवारी याने पीडितेला मोहाडी रोडवरील ट्रॅकवर नेऊन दारू पाजली आणि कारमध्ये तिच्यावर अत्याचार केले. त्याने पीडितेच्या नकळत नग्न फोटो काढले. हेच फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याची धमकी देऊन तो तिला वारंवार हॉटेलमध्ये बोलावून तिच्यावर अत्याचार करीत होता. १९ फेब्रुवारी २०२६ ला निर्मलने तिला धमकी देऊन घरातून पळवून नेले आगि १५ एप्रिल २०२६ पर्यंत त्याच्या घरी ठेवले..मित्रांकडून धमक्या आणि ड्रग्जचा पुरवठापीडितेने निर्मलच्या घरी पुन्हा जाण्यास नकार दिल्यानंतर २७ मे २०२६ ला निर्मलचा मित्र गौरव पुरोहित याने तिला स्नॅपचॅटवर अश्लील मेसेज करून तिचा विनयभंग केला. शिवाय जय चौधरी याने पीडितेच्या घराच्या कंपाउंडमध्ये दोन ते तीन वेळा ड्रग्ज आणून दिल्याचेही उघडकीस आले आहे. या प्रकरणी पीडित तरुणीने वडिलांसमक्ष बुधवारी (ता. ३) दिलेल्या फिर्यादीवरून रामानंदनगर पोलिस ठाण्यात संशयित निर्मल तिवारी, जय चौधरी आणि गौरव पुरोहित यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. दरम्यान, या प्रकरणी भाजपचे नगरसेवक कल्पेश सोनवणे यांनाही चौकशीसाठी बोलावले होते. चौकशीनंतर त्यांना सोडून देण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.