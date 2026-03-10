विम्याच्या पैशांसाठी अपघाती मृत्यूचा बनाव, मृतदेहाशिवाय शवविच्छेदन अहवाल अन् FIR; पत्नीसह डॉक्टर आणि ४ पोलिसांना अटक

Fake Death Claim for Insurance Busted in Maharashtra विम्याची रक्कम लुटण्यासाठी अपघाताचा बनाव रचल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. जळगावमध्ये या प्रकरणी मृताच्या पत्नीसह वैद्यकीय अधिकारी आणि पोलिसांसह ९ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. चाळीसगाव तालुक्यात दहिवद फाट्यावर दुचाकीचा अपघात होऊन मृत्यू झाल्याचा बनाव करून विम्यासाठी दावा केला होता. विमा कंपनीकडून या प्रकरणी तपास केला असता सत्य उघडकीस आल्यानंतर कुटुंबियांसह या कटात सहभागी असलेल्यांविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, राजेंद्र शालिंदर जाधव यांचा अपघाती मृत्यू झाल्याचं सांगत पत्नी अरुणा जाधव यांनी ५० लाखांच्या विम्यासाठी अर्ज केला होता. दहिवदकडून मालेगावला जाताना दुचाकीला गाडीने धडक दिल्यानं राजेंद्र जखमी झाल्याचं सांगण्यात आलं. दरम्यान, मृतदेह न पाहताच डॉक्टरांनी पोलिसांच्या प्राथमिक अहवालासह शवविच्छेदन अहवाल दिला. त्यानंतर पोलिसात त्याची नोंदही झाल्याचं दाखवण्यात आलं..Pune : भरधाव टेम्पो ट्रॅव्हलर येताना दिसली, मागच्याने उडी मारली; दुचाकी चालकाला उडवलं, एकाचा मृत्यू.विमा कंपनीकडून जेव्हा या प्रकरणाची चौकशी केली गेली तेव्हा देण्यात आलेल्या माहितीमध्ये विसंगती आढळून आली. घरात लावलेल्या फोटोवर मृत्यूची तारीख आणि विम्यासाठी दावा करताना सांगितलेली तारीख एकच होती. मात्र ग्रामपंचायतीत मृत्यू नोंदणी रजिस्टरमध्ये याबाबत नोंद नव्हती. तसंच राजेंद्र जाधव यांच्या नावे वेगवेगळ्या १० विमा कंपन्यांच्या पॉलिसी घेण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे विमा रक्कम मिळवण्यासाठी हा कट रचला असल्याचा संशय विमा कंपनीला आला..विमा कंपनीने या प्रकरणी पोलिसात तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारीनंतर मयत राजेंद्र जाधव यांची पत्नी अरुणा जाधव, संभाजी जाधव, थारचा चालक आणि मालक, वैद्यकीय अधिकारी मंदार करंबळेकर, पोलीस कर्मचारी महेंद्र पाटील, सुनील निकम, रविंद्र बत्तीसे, सचिन निकम यांच्यासह विमा एजंट प्रेम पाटील प्रवीन पाटील आणि मृताचा भाऊ मिथून जाधव यांच्यावर गुन्हा दाखल केला. ९ आरोपींना अटक केली असून त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे. आरोपींकडून वेगवेगळ्या कंपन्यांची साडे सात कोटींची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न झाल्याचंही उघडकीस आलंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.