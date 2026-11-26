जळगाव : उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्याला जोडणाऱ्या प्रस्तावित जळगाव-जालना रेल्वे मार्गावर देशातील सर्वात मोठा वाहतूक बोगदा उभारला जाणार आहे. तब्बल २३.५ किलोमीटर लांबीचा हा बोगदा या प्रकल्पाचे मुख्य आकर्षण ठरणार असून, नव्या मार्गामुळे जळगाव ते जालना हे सध्याचे ३३६ किलोमीटरचे रेल्वे अंतर थेट निम्म्यावर म्हणजेच १७४ किलोमीटरवर येणार आहे..७,१०६ कोटींचा खर्च आणि ४ ते ५ वर्षांत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य केंद्र आणि राज्य सरकारच्या समान आर्थिक सहभागातून साकारल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पासाठी सुमारे ७,१०६ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या मार्गासाठी सुमारे ९३५ हेक्टर जमिनीचे संपादन करावे लागणार असून, भूसंपादन व तांत्रिक प्रक्रियेनंतर चार ते पाच वर्षांत हा रेल्वे मार्ग पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे..आधुनिक अभियांत्रिकीने बोगदा अन् ६० लाख मनुष्यदिन रोजगार डोंगराळ भागातून मार्ग काढण्यासाठी आधुनिक अभियांत्रिकी तंत्रज्ञानाचा वापर करून २३.५ किलोमीटरचा बोगदा उभारला जाणार आहे, ज्यामुळे मार्गाची लांबी कमी राहण्यास मदत होईल. या प्रकल्पाच्या बांधकामातून सुमारे ६० लाख मनुष्यदिन रोजगार निर्माण होण्याचा अंदाज आहे, तर मार्ग सुरू झाल्यानंतर वाहतूक, माल हाताळणी आणि स्थानिक व्यवसायांनाही मोठी चालना मिळणार आहे..शेतीमाल, औद्योगिक वाहतूक आणि पर्यटनाला मोठा फायदाकृषी व औद्योगिक संपर्क: या मार्गामुळे उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा, गुजरात आणि मध्य प्रदेशातील रेल्वे संपर्क अधिक मजबूत होईल. सोयाबीन, कापूस, मका यांसारख्या कृषी उत्पादनांसह खत, सिमेंट आणि लोखंडाच्या वाहतुकीचा खर्च व वेळ वाचणार आहे.पर्यटनाला बळ: जागतिक वारसा स्थळ असलेल्या अजिंठा लेणी तसेच भोकरदन तालुक्यातील राजूर गणपती मंदिरापर्यंत पोहोचणे पर्यटकांसाठी अधिक सुलभ होणार आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.