जळगाव

Jalgaon Ganeshotsav: मानाच्या गणपतीची यंदा थाटात होणार प्रतिष्ठापना; महापालिकेत समिती स्थापन; सांस्कृतिक कार्यक्रमांची मेजवानी

Jalgaon Municipal Corporation to Celebrate Ganeshotsav: पर्यावरणपूरक मूर्ती, आरती, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि महिला बचत गटांच्या स्टॉलचे आयोजन करण्यात आले आहे.
Jalgaon Ganeshotsav

Jalgaon Ganeshotsav

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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जळगाव: जळगाव शहर महापालिकेच्या वतीने यंदा गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. महापालिकेच्या ‘मानाचा गणपती’ येत्या १४ ते २५ सप्टेंबर या कालावधीत प्रशासकीय इमारतीच्या प्रांगणात विराजमान होणार आहे. गणेशोत्सवाचे नियोजन सुरळीतपणे पार पडावे, यासाठी आयुक्त आदित्य जिवने यांच्या अध्यक्षतेखाली १८ सदस्यीय उच्चस्तरीय समन्वय समिती गठित करण्यात आली आहे.

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