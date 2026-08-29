Jalgaon Ganeshotsav: मानाच्या गणपतीची यंदा थाटात होणार प्रतिष्ठापना; महापालिकेत समिती स्थापन; सांस्कृतिक कार्यक्रमांची मेजवानी

जळगाव: जळगाव शहर महापालिकेच्या वतीने यंदा गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. महापालिकेच्या ‘मानाचा गणपती’ येत्या १४ ते २५ सप्टेंबर या कालावधीत प्रशासकीय इमारतीच्या प्रांगणात विराजमान होणार आहे. गणेशोत्सवाचे नियोजन सुरळीतपणे पार पडावे, यासाठी आयुक्त आदित्य जिवने यांच्या अध्यक्षतेखाली १८ सदस्यीय उच्चस्तरीय समन्वय समिती गठित करण्यात आली आहे..दरम्यान, महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त शोभा बाविस्कर यांच्याकडे समितीच्या सचिवपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. गणेशोत्सवाच्या कालावधीत प्रशासकीय इमारतीच्या परिसरात विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. दररोज सकाळी दहाला व सायंकाळी ६.१५ला मान्यवरांच्या उपस्थितीत गणरायाची आरती केली जाणार आहे. यासोबतच महिला बचत गटांना त्यांच्या उत्पादनांचे स्टॉल लावण्याची संधी दिली जाणार आहे. सोबतच विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमही आयोजित केले जाणार आहेत..Chakan Traffic Jam: चाकणमध्ये वाहतुकीचा बोजवारा; माणिक चौकात बेकायदा पार्किंग, रस्त्यावर बाजार, नागरिक त्रस्त.उपक्रमातून सामाजिक बांधिलकीसंपूर्ण उपक्रमाचे नियोजन प्रशासकीय व सामाजिक बांधिलकीच्या दृष्टिकोनातून करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमासाठी कोणतीही आर्थिक उलाढाल केली जाणार नाही. महापालिकेच्या निधीचा गैरवापर होणार नाही, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे..केळीच्या पावडरपासून गणपतीमागील वर्षीदेखील महापालिकेचा मानाच्या गणपतीची मूर्ती ही केळीच्या खोडाच्या पावडरपासून तयार करण्यात आली होती. यंदादेखील केळीच्या खोडाच्या पावडरची पर्यावरणपूूरक गणेश मूर्तीची स्थापना केली जाणार आहे. चार ते पाच फुटांची मूर्ती तयार करण्याचे कामदेखील मूर्तीकाराकडून सुरू करण्यात आले आहे..CJI Surya Kant: “तुम्हाला २०० वर्षे लागली, आम्हाला घाई का?”; सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांचा श्रीमंत देशांना थेट सवाल .अनंत चतुर्दशीचे नियोजनअनंत चतुर्दशीच्या दिवशी शहरातील गणेश विसर्जन मिरवणुकीसाठी जळगाव जनता सहकारी बँकेजवळ महापालिकेच्या वतीने भव्य स्वागत मंच व मंडप उभारण्यात येणार आहे. मिरवणुकीतील शेवटच्या गणेशमूर्तीचे विसर्जन होईपर्यंत येथे दोन सत्रात महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. सहभागी गणेश मंडळांचा गौरव करण्यासाठी त्यांना स्मृतीचिन्ह व मानपत्र देण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.