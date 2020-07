अरेच्चा..दारुड्यांनी पेालिस चौकी शेजारीच दारुदुकान फोडले

जळगाव,ता. १३ ः- शहरातील शिरसोली नाका परिसरातील आदर्शनगर पोलीस चौकी शेजारील देशी दारू दुकान फोडून तेरा हजारांच्या दारुसाठ्यासह रोकड आणि दुकानातील सीसीटिव्ही कॅमेरा चोरट्यांनी लंपास केला आहे. मॅनेजर संतोषसींग टाक याच्या तक्रारीवरून रामानंदनगर पोलीस ठाण्यात अज्ञात चोरट्यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. जळगाव शहरात ७ ते १३ जुलै दरम्यान कडक लाकडाऊन लागू करण्यात आलेले आहे. जळगाव शहरातील सर्वच आस्थापनांसह दारू विक्रीची दुकाने लॉकडाऊन काळात स्टॉक सील करून बंद करण्यात आलेली आहे. गेल्या सात दिवसांपासून दुकान बंद असल्याचा गैर फायदा घेत भामट्यांनी डी मार्ट शेजारील राजेशसींग सराफ यांच्या नावे लायसन्स असलेले देशी दारूविक्रीचे दुकान फोडले. दुकानाचे शटर तोडून चोरट्यांनी आत प्रवेश केला. आतील तेरा हजारांच्या देशी दारूसह किरकोळ रक्कम आणि चोरीची घटना कैद झालेले सीसीटीव्ही यंत्रणेचे डीव्हीआर चोरुन नेला आहे. मॅनेजर संतोसींग टाक यांच्या तक्रारीवरून रामानंदनगर पोलीस ठाण्यात गुन्ह्याची नेांद करण्यात आली आहे.

