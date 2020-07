घरातून पत्नीची पेात तोडून पळाला...चोर

जळगाव - शहरातील रामेश्‍वर कॉलनी मेहरुण येथील मिस्तरी काम करणारे राजेंद्र शांताराम पाटील (वय-३२) यांच्या घरात शिरून एका भामट्याने पत्नीची पेात तोडून पळ काढला. घरातून पळत सुटलेल्या तरुणाचा पाठलाग करून त्यांनी त्याला पकडले. अंगझडतीत त्याच्या खिशात डोरले मिळून आल्यानंतर त्याला त्याच्या साथीदारासह पेालिसांच्या स्वाधीन करण्यात आले. एमआयडीसी पेालीसात या प्रकरणी गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे. राजेंद्र शांताराम पाटील कुटुंबीयांसह मंगलपुरी मंदिरा जवळ वास्तव्यास आहेत. सोमवारी दुपारी २ वाजता त्यांच्या रामेश्‍वर कॉलनी येथील घरातून अठरा ते वीस वर्षीय तरुण पळत सुटला. त्याचा पाठलाग केल्यावर तो, गल्ली बोळातून पळत सुटला व नंतर दिसेनासा झाला. घरी आल्यावर पत्नी शामबाला यांनी सांगितले की, त्यांच्या गळ्यातील पेात ओढून एक तरुण पळाला. त्याच्या हातात पोत मधील सेान्याचे डोरले लागले असून ते घेऊन तो पळून गेला आहे. राजेंद्र पाटील यांनी भाऊ आनंदा पाटील यांनी वाहन काढून त्या चोरट्याचा शोध सुरू केला. एक तरुण शर्ट काढून रस्त्याच्या कडेला सापडल्यावर त्याची चौकशी केल्यावर त्याच्या खिशातून एक सोन्याचे डोरले सापडले. घटनेची माहिती कळताच एमआयडीसी पेालिस ठाण्यातील सहाय्यक फौजदार अतुल वंजारी संतोष सोनवणे सचिन पाटील योगेश बारी घटनास्थळी दाखल झाले. तरुणाला नावगाव विचारल्यावर त्याने गौरव जगन साळुंखे (वय-२०रा. अशोक किराणा जवळ) त्याला ताब्यात घेतल्यावर त्याला मोटारसायकल(एमएच.१९.सीएल.९७१२)वरील त्याचा साथीदार गौरव रवींद्र खरे (वय-१८) अशा दोघांना दुचाकीसह एमआयडीसी पेालीस ठाण्यात आणून पेालिसांच्या स्वाधीन केले. पेालिसांनी चौकशी केल्यावर त्याच्या खिशातून तोडलेल्या पोत मधील डोरले सापडले असून रवींद्र पाटील यांच्या तक्रारीवरून एमआयडीसी पेालिसांत गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे.





Web Title: jalgaon marathi news;He broke his wife's stomach and ran away from home ... thief