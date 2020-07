चाकु लावुन ट्रक लूटला..काही तासांत पोचले कोठडीत

जळगाव, ः- टमाट्याने भरलेला ट्रक जळगावात येत असताना मध्यरात्री चार लुटारूंनी रस्त्यावर दुचाकी आडवी लावून चालकासह क्लीनरला मारहाण करून ताब्यातील रोख रक्कम हिसकावून पळ काढल्याची घटना शिरसोली रोडवर घडली. याप्रकरणी एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात अज्ञात व्यक्तींविरोधात गुन्हा नोंदविण्यात आला. पोलिसांनी संशयीतांचा शोध घेत दुपार पर्यंत संशयीतांना अटक केली आहे. एमआयडीसी पेालिसांत दाखल तक्रारीत नमूद केल्या प्रमाणे, ज्ञानेश्वर बिसन शिसे (रा. कन्नड) यांच्या मालकीचा ट्रक क्रमांक (एमएच २० डीई ३३४९) वर चालक विकास सुरेश गायके (वय-२१) रा. कनकौतीनगर, कन्नड, औरंगाबाद म्हणून काम करतात. गुरुवार (ता.९ जुलै )रोजी रात्री ९ वाजेच्या सुमारास गावातील शेतकऱ्याचे टमाटे घेऊन जळगाव येथे विक्री करण्यासाठी ट्रकने निघाले. त्यावेळी सोबत क्लीनर अजय (पुर्ण नाव माहिती नाही) होता. रात्री १२.३० वाजेच्या सुमारास जळगाव शहरातील कृष्णा लॉन्स मंगल कार्यालयाजवळ रोडवर अज्ञात चार भामट्यांनी दुचाकी आडवून ट्रक थांबविला. यातील एकाने ट्रक चालक विकास आणि क्लीनर अजय यांना मारहाण करून दोघांकडून ६०० रुपये रोख काढून घेतले. तसेच एकाने चाकू दाखवून कोणाला सांगितले तर पाहून घेऊ असा दम दिला. पुढे आल्यानंतर डीमार्ट जवळ रात्रीला गस्त असलेले पोलिसांना सदरील घटना सांगितल्यानंतर पोलिस कर्मचारी निलेश पाटील,असिम तडवी यांनी घटनास्थळी पोहचले त्यावेळी तीन जण उभे होते. पोलिसांना पाहताच त्यांनी तेथून दुचाकी (एमएच १९ डीके ६४३२) पळ काढला. याप्रकरणी एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात अज्ञात व्यक्तींविरोधात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. तिघा लूटारुंना अटक

घटनेची माहिती मिळताच कोरेाना आजारावर मात करुन परतलेले पोलिस निरीक्षक विनायक लोकरे, सहाय्यक फौजदार अतुल वंजारी, आनंदसींग पाटील, असाीम तडवी, जितेंद्र राजपुत अशांच्या पथकाने संशयीतांचा शोध सुरु केला. काही तासांतच तांबापुरा भागातून अश्‍वीन यशवंत सोनवणे (वय-२०, मंगलपुरी रामेश्‍वर कॉलनी),विजय सुनील पारधे (वय-२०,तांबापुरा) आणि नितीन अनील नन्नवरे (वय-२०,रा.तांबापुरा) अशा तिघांना ताब्यात घेत पोलिस प्रसाद दिल्यावर त्यांनी गुन्ह्याची कबुली दिली आहे. तपास सहाय्यक फौजदार अतुल वंजारी करीत आहेत.



