देान लेकरं पत्नी देखत..तरुण पाण्यात गेला वाहून

जळगाव,- कुटुंबीयांसोबत दुचाकीवर कांताईबंधाऱ्यावर फिरणासाठी गेलेल्या तरुणाचा पाय घसरल्याने पाण्यात पडून वाहून गेल्याची घटना आज दुपारी घडली. साप्ताहिक सुटी म्हणून पती-पत्नी दोघा मुलांना घेऊन कांताई बांधणाऱ्यावर छोटेखानी पिकनीक साठी आले होते. सोबत आणलेल्या डब्यातून जेवण आटोपल्यावर तटावर डबा धूत असताना पाय घसरून पडल्याने तीव्र प्रवाहात वाहून गेल्याची घटना घडली. तरुणाचा शेाध घेण्याचे कार्य रात्री पर्यंत सुरु होते. पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी की, मुकेश मोरे (वय-२२, रा. पाळधी ता.धरणगाव) हे जैन इरिगेशन कंपनीत एसडब्ल्यूआर इलेक्ट्रिक विभागात गेल्या चार वर्षांपासून नोकरीला आहे. आज साप्ताहिक असल्याने विरंगुळा म्हणून पत्नी दोन्ही मुलांना सोबत घेऊन पिकनीकसाठी दुचाकीने कांताईबंधाऱ्यावर आले होते. बंधाऱ्याच्या निसर्गरम्य परीसरा पाहून झाल्यावर मोरे दाम्पत्याने मुलांसह सोबत आणलेल्या डब्यातून जेवण केले. जेवणानंतर डबा धुण्यासाठी कांताई बंधाऱ्याच्या किनाऱ्यावरून मुकेश मोरे खाली उतरले. डबा धुतांना त्यांचा पाय घसरल्याने तोल जाऊन ते वाहत्या पाण्यात पडले. पाण्याचा वेग जास्त असल्याने ते प्रवाहात वाहून गेल्याची घटना दुपारी १२ः३० वाजता घडली. डोळ्या देखत पती वाहून जात असल्याचे दिसताच सौ. मोरे यांनी आरडाओरड केल्याने बंधाऱ्यावरील तरुणांनी मदतीसाठी धाव घेतली. मात्र तो पर्यंत मुकेश खोल पाण्यात दिसेनासे झाले. घटनेचे वृत्त कळताच जिल्हा परीषद सदस्य प्रताप पाटील, पाळधी गावाचे दोन्ही सरपंच सोपान पाटील (खुर्द), चंद्रकांत पाटील(बु.) यांनी ग्रामस्थांसह घटनास्थळावर धाव घेतली.तालुका पोलीस ठाण्याचे अधिकारी कर्मचारी संध्याकाळी साडेसात वाजेपर्यंत मृतदेहाचा शोध घेत होते. अंधारानंतर शेाधकार्य थांबवावे लागणार असल्याचे उद्या सकाळीच मुकेश मोरेचा मृतदेह सापडेल अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.



Web Title: jalgaon marathi news;Young man goes missing after drowning in Kantai embankment