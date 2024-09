Eknath Khadse on Chandrakant Patil : पाणी योजना आणण्यास 5 वर्षे का लागली? आमदार एकनाथ खडसे

Eknath Khadse on Chandrakant Patil : आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी बोदवडसाठी ९२ कोटींची पाणीपुरवठा योजना आणली. परंतु हे नाथाभाऊ यांच्या काळात ‘ओडिए’ अंतर्गत त्या कालावधीतच ९६ कोटी रुपयांची योजना पूर्णत्वास आणली आहे. गेली पाच वर्षे शहरासह तालुक्यातील नागरिक पाण्याविना वणवण भटकंती करीत होते, तेव्हा पाणीपुरवठा योजना का आणली नाही? ही योजना पूर्णत्वास आणण्यासाठी पाच वर्षे का लागले? आता ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर ९२ कोटींची योजना का मंजूर केली? त्यामुळे आमदार चंद्रकांत पाटील यांचा या मागील हेतू मात्र शुद्ध नसल्याचा आरोप आमदार एकनाथ खडसे यांनी केला. (Eknath Khadse statement of Why did it take 5 years to bring water scheme )