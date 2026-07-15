Jalgaon Rain Forecast : उत्तर महाराष्ट्रात मॉन्सून पुन्हा होणार सक्रिय! जळगाव जिल्ह्यात 'या' तारखेपासून वाढणार पावसाचा जोर? 35 ते 40 किमी वेगाने वाहणार वारे

जळगाव : शहरासह जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांपासून कमी झालेल्या पावसाच्या पार्श्वभूमीवर आता पुन्हा एकदा मॉन्सून सक्रिय होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. हवामान अभ्यासक नीलेश गोरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा तयार होण्याची प्रक्रिया सुरू (North Maharashtra weather update today) असून, तो हळूहळू सक्रिय होतो. त्यामुळे ओलसर वाऱ्यांचा प्रवाह उत्तरेकडे वाढतो. त्याचा परिणाम पुढील काही दिवसांत उत्तर महाराष्ट्रावर जाणवण्याची शक्यता आहे..श्री. गोरे यांच्या अंदाजानुसार, १५ ते १६ जुलैदरम्यान जळगाव जिल्ह्यातील काही भागांत दुपारी तीन ते सायंकाळी सातदरम्यान मेघगर्जनेसह हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाच्या सरी पडण्याची शक्यता आहे. मात्र, हा पाऊस सर्वत्र होणार नसून, तुरळक ठिकाणीच त्याचा प्रभाव दिसून येईल. काही भागांत केवळ ढगाळ वातावरण आणि वाऱ्याचा वेग जाणवेल, तर काही ठिकाणी अल्पकालीन पावसाच्या सरी कोसळू शकतात..या कालावधीत २० ते २५ किलोमीटर प्रतितास वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता असून, काही वेळा त्यांचे झोत ३५ ते ४० किलोमीटर प्रतितास वेगाने वाहू शकतात. त्यामुळे झाडाखाली उभे राहणे, तात्पुरत्या शेडजवळ थांबणे, तसेच मेघगर्जनेवेळी उघड्या जागेत जाणे टाळावे, असे आवाहन हवामान अभ्यासक गोरे यांनी केले आहे..Koyna Dam Water Level : कोयना खोऱ्यात पाऊस गायब, धरणातील पाण्याच्या आवकेत मोठी घट; जुलै अखेरपर्यंत धरण भरणार का? दमदार पावसाची प्रतीक्षाच!.दरम्यान, १७ जुलैनंतर बंगालच्या उपसागरातील प्रणाली अधिक सक्रिय झाल्यास जळगाव जिल्ह्यात पावसाची शक्यता वाढण्याचे संकेत मिळत आहेत. मात्र, पावसाचे वितरण अद्याप असमान राहण्याची शक्यता असून, काही भागांत चांगला पाऊस, तर काही भागांत अल्प पर्जन्य, अशी परिस्थिती कायम राहू शकते..Koyna Dam Update : 12 दिवसांत तब्बल 41 TMC पाणी वाढले; पण धरण 100 टक्के भरण्यासाठी अजून किती पावसाची गरज? महाराष्ट्राच्या शेती अन् विजेबाबत चिंता वाढवणारी माहिती समोर.पाणीबचत महत्त्वाचीशेतकरी आणि नागरिकांना पाणी नियोजनाबाबत विशेष दक्षता घेण्याचा सल्ला दिला आहे. त्यांच्या मते, सध्याच्या असमान पावसाच्या परिस्थितीत पाणीबचत, पाणी अडवा पाणी जिरवा, शेततळ्यांचा वापर आणि उपलब्ध जलसाठ्याचे नियोजन केल्यास ऑगस्ट व सप्टेंबरमध्ये त्याचा मोठा फायदा होऊ शकतो. त्यामुळे उपलब्ध प्रत्येक थेंबाचे संवर्धन करण्यावर भर देणे हीच काळाची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.