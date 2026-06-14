Jalgaon: 'अल निनो'ने पाऊस लांबतोय, पेरणीसाठी थांबा; बुधवारनंतर सरींची शक्यता

जळगाव: जूनचा पंधरवडा आला तरी अजून शहरासह जिल्ह्यात मॉन्सूनने हजेरी लावली नाही. त्यामुळे शेतकरी चिंतातूर झाले आहेत. शेतकऱ्यांच्या पेरण्या खोळंबल्या आहेत. असे असले तरी गेल्या काही दिवसांपासून तीव्र उकाडा व दमट वातावरणाचा सामना करणाऱ्या जळगावकरांना येत्या आठवड्यात काहीसा दिलासा मिळण्याची चिन्हे दिसत आहेत. जिल्ह्यात १४ ते १८ जूनदरम्यान ढगाळ वातावरण राहील. त्यामुळे तापमानात हळूहळू घट होण्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे. शनिवारीही दिवसभर ढगाळ वातावरण व ऊन यांचा खेळ सुरू होता..जिल्ह्यात १६ ते १८ जूनदरम्यान ओलसर हवेमध्ये वाढ होऊन हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. काही भागांत मेघगर्जनेसह हलक्या सरीही पडू शकतात. हवामान अभ्यासक नीलेश गोरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार १४ जूनपासून आकाशात ढगांची संख्या वाढल्याने सूर्यप्रकाशाचा प्रभाव कमी होईल. परिणामी कमाल तापमानात २ ते ४ अंशांची घट होऊन ते ३७ ते ४० अंश सेल्सिअसदरम्यान राहण्याची शक्यता आहे. किमान तापमान २६ ते २८ अंशांच्या आसपास राहील. मात्र, वातावरणातील आर्द्रता अधिक असल्याने उकाड्याची भावना कायम राहू शकते..Mumbai: एल निनोचा मोठा परिणाम! आता तीन महिने धरणातील पाणी फक्त पिण्यासाठीच; राज्यात सिंचनाला ब्रेक .ढगनिर्मितीस पोषक स्थितीया बदलामागे मॉन्सूनची हळूहळू होत असलेली उत्तर दिशेकडील प्रगती हे प्रमुख कारण मानले जात आहे. मॉन्सूनसोबत येणाऱ्या ओलसर वाऱ्यांमुळे वातावरणात आर्द्रता वाढत असून, डगनिर्मितीस पोषक परिस्थिती तयार होत आहे. गरम हवा वर जाऊन ओलसर हवेशी संयोग साधल्याने ढगांची निर्मिती व हलक्या पावसासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण होत आहे. काही भागांत कमी दाबाच्या क्षेत्राचा प्रभावही जाणवत आहे. त्यामुळे ढगाळ वातावरण व पावसाच्या शक्यतेत वाढ होत आहे..'मॉन्सून प्रगतीचा वेग कमी होण्याची शक्यता'जळगाव: मॉन्सून दक्षिण कोकणात दाखल झाला. मात्र, महाराष्ट्रात किमान १५ जूनपर्यंत पावसाचा एकंदरीत जोर व मॉन्सूनच्या प्रगतीचा वेग कमी होण्याची शक्यता हवामानाच्या सध्याच्या अंदाजातून दिसून येत आहे. त्यामुळे या कालावधीत राज्यात सर्वत्र समाधानकारक पावसाची शक्यता कमी आहे. म्हणून जिल्ह्यात पेरणीची शेतकऱ्यांनी घाई करू नये, असे आवाहन जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी केले आहे. सध्याच्या हवामान अंदाजानुसार किमान १५ जूनपर्यंत विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश व मध्य महाराष्ट्रातील काही भागांत दुपारनंतर ढग व विखुरलेल्या स्वरूपाचा मेघगर्जनेसह वादळी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. तथापि, हा पाऊस व्यापक क्षेत्रात पेरणीस पोषक ठरेल, अशी परिस्थिती अद्याप दिसत नाही. त्यामुळे १०० मिलीमिटर पाउस झाल्याशिवाय शेतकऱ्यांनी पेरण्या करू नयेत. कृषी विभागाशी पेरण्या व इतर माहितीसाठी संपर्क साधावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.