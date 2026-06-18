जळगाव

Jalgaon Monsoon Update : काही भागांत आज दुपारनंतर हलक्या पावसाचा अंदाज; मॉन्सूनसाठी आणखी किती दिवस वाट पाहावी लागणार? हवामान अभ्यासकांनी काय सांगितलं?

Monsoon Arrival Delay Continues in Jalgaon District : जळगाव जिल्ह्यात १८ ते २१ जूनदरम्यान काही भागांत हलक्या स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. मात्र, दमदार मॉन्सूनसाठी आणखी काही दिवस प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
Jalgaon Weather News

Jalgaon Weather News

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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जळगाव : जिल्ह्यात मॉन्सूनच्या आगमनाची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. अद्यापही दमदार पावसासाठी आणखी काही दिवस प्रतीक्षा करावी लागण्याची चिन्हे (Jalgaon Monsoon Update) आहेत. आजपासून (ता. १८) ते २१ जून या कालावधीत जिल्ह्यात हवामानात काही प्रमाणात बदल जाणवतील. जिल्ह्यातील काही भागांमध्ये गुरुवारी (ता. १८) दुपारनंतर हलक्या स्वरूपाच्या ते तुरळक पावसाच्या सरी पडू शकतात, असा अंदाज आहे.

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