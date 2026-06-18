Jalgaon Monsoon Update : काही भागांत आज दुपारनंतर हलक्या पावसाचा अंदाज; मॉन्सूनसाठी आणखी किती दिवस वाट पाहावी लागणार? हवामान अभ्यासकांनी काय सांगितलं?

जळगाव : जिल्ह्यात मॉन्सूनच्या आगमनाची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. अद्यापही दमदार पावसासाठी आणखी काही दिवस प्रतीक्षा करावी लागण्याची चिन्हे (Jalgaon Monsoon Update) आहेत. आजपासून (ता. १८) ते २१ जून या कालावधीत जिल्ह्यात हवामानात काही प्रमाणात बदल जाणवतील. जिल्ह्यातील काही भागांमध्ये गुरुवारी (ता. १८) दुपारनंतर हलक्या स्वरूपाच्या ते तुरळक पावसाच्या सरी पडू शकतात, असा अंदाज आहे. .हवामान अभ्यासक नीलेश गोरे यांनी वर्तविला आहे. ढगांची निर्मिती वाढत असली तरी व्यापक आणि सलग पर्जन्यवृष्टीसाठी आवश्यक परिस्थिती अद्याप पूर्णपणे तयार झालेली नाही. या कालावधीत जिल्ह्यातील कमाल तापमान ३९ ते ४१ अंश सेल्सिअस दरम्यान राहण्याचा अंदाज असून किमान तापमान २५ ते २७ अंश सेल्सिअसच्या आसपास राहण्याची शक्यता आहे..Jalgaon Rain Update : मृग नक्षत्र उलटूनही जळगावकरांना पावसाची प्रतीक्षा; पेरण्या रखडल्या, हवामान विभागाने पुढील काही दिवसांसाठी काय दिला अंदाज?.तापमानात काही प्रमाणात घट जाणवली तरी वाढलेली आर्द्रता नागरिकांसाठी उकाडा आणि दमटपणाचा त्रास कायम ठेवू शकते. गेल्या काही दिवसांपासून वायव्य दिशेकडून येणाऱ्या उष्ण आणि कोरड्या हवेच्या प्रभावामुळे मान्सूनच्या प्रगतीला काही प्रमाणात अडथळा निर्माण झाला होता..या स्थितीत आता हळूहळू सुधारणा होत असून वातावरणातील आर्द्रतेचे प्रमाण वाढू लागले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात कधी उन्हाचा तडाखा तर कधी ढगाळ वातावरण अशी मिश्र स्थिती पुढील काही दिवस कायम राहण्याची शक्यता आहे..Pune-Bangalore Highway : पुणे-बंगळूर महामार्गावरील सर्वात मोठा उड्डाणपूल अखेर सुरू होणार; 'लोड टेस्टिंग'साठी 35 टनांच्या 12 गाड्या 24 तास केल्या उभ्या, प्रवाशांना दिलासा.जिल्ह्यात २०२३ मध्ये अशीच स्थितीजिल्ह्यात २०२३ मध्ये अशीच परिस्थिती होती. अशाच प्रकारचे वातावरणीय अडथळे सक्रिय होते. परिणामी, मॉन्सूनचे महाराष्ट्रातील आगमन उशिरा झाले होते आणि तो २५ जूननंतर राज्यात सक्रिय झाला होता. उत्तर महाराष्ट्रातही पावसाला अपेक्षेपेक्षा विलंब झाला असून जुलैच्या पहिल्या आठवड्यानंतरच समाधानकारक पर्जन्यवृष्टी सुरू झाली होती. सध्याची वातावरणीय परिस्थिती अनेक बाबतींत त्याच कालखंडाशी साधर्म्य दर्शवत असल्याने यंदाही काही प्रमाणात तशीच पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे श्री. गोरे यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.