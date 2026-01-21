Jalgaon : घरातल्या लोकांचं राहुदे, माझं स्वत:चं मत कुठे गेलं? अपक्ष उमेदवाराला शून्य मतदान, EVMमध्ये घोटाळ्याचा आरोप

निवडणुकीच्या निकालात ईव्हीएम मशीनमध्ये घोळ असल्याचे आरोप आतापर्यंत अनेकदा झाले आहेत. नुकत्याच झालेल्या महानगरपालिकांच्या निवडणुकीत निकालावर शंका व्यक्त करत जळगावातील एका अपक्ष उमेदवारानं खळबळजनक असे आरोप केले आहेत. अपक्ष उमेदवाराला शून्य मतदान मिळाल्यानं नव्या वादाला तोंड फुटलंय. जळगावातील महिला उमेदवार सुनंदा भागवत फेगडे यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, घरच्यांचे राहुदे, पण माझं स्वत:चं मत कुठे गेलं? .ईव्हीएममध्ये घोटाळा होऊ शकतो त्याचा हा पुरावाच असल्याचा दावा करत सुनंदा फेगडे यांनी म्हटलं की, मी स्वत:लासुद्धा मतदान केलं नाही का? याचं उत्तर कोण देणार? लोकांचे जाऊ दे पण माझं स्वत:चं मत मी मला दिलं, मग ते कुठे गेलं? या प्रश्नाचं उत्तर कोण देणार? असे प्रश्न फेगडे यांनी विचारले..शिवसेना कुणाची? सर्वोच्च न्यायालयात आज अंतिम सुनावणी, राष्ट्रवादीच्या पक्षचिन्ह अन् नावाचाही होणार फैसला.मत ईव्हएममध्ये गेलं की निकाल भाजपला गेला? यावर प्रश्न विचारला तरी निवडणूक आयोग मात्र मूग गिळून गप्प आहे. पण भाजपकडून लगेच उत्तर येतं. म्हणजे ईव्हीएम सरकारी, निवडणूक आयोग घटनात्मक आणि स्पष्टीकरण मात्र पक्षाकडून. आजच्या लोकशाहीचं असं झालंय की मतदार बटण दाबतो आणि निकाल मात्र मशीन ठरवतं. यावर खुलासा पक्षाकडून येतो अशा संतप्त भावना अपक्ष उमेदवार सुनंदा फेगडे यांनी व्यक्त केल्यात..सुनंदा फेगडे या जळगावात प्रभाग क्रमांक एक मध्ये अ गटातून निवडणुकीच्या मैदानात होत्या. मतमोजणीनंतर त्यांना एकही मत पडलं नसल्याचं दिसन आलं. यावर आता सुनंदा फेगडे यांनी आक्षेप घेतला आहे. सुनंदा यांनी म्हटलं की,मग मी मला मत दिलं तरी ते दिसत नाही आणि निवडणूक आयोग ईव्हीएम सुरक्षित असल्याचं सांगतंय. तर भाजप जनतेचा कौल असल्याचं म्हणतेय. पण मतदारांचा कौल गरजेचा आहे का? ईव्हीएमवर प्रश्न म्हणजे लोकशाहीवरच संशय घ्यायचा गुन्हा झालाय असंही फेगडे यांनी म्हटलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.