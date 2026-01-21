जळगाव

Jalgaon : घरातल्या लोकांचं राहुदे, माझं स्वत:चं मत कुठे गेलं? अपक्ष उमेदवाराला शून्य मतदान, EVMमध्ये घोटाळ्याचा आरोप

Jalgaon Municipal Election : जळगाव महापालिकेतील अपक्ष महिला उमेदवाराला शून्य मतदान पडल्यानं ईव्हीएमबाबत संशय व्यक्त केला आहे. महिला उमेदवारानं संताप व्यक्त करत माझं स्वत:चं मत कुठे गेलं असा प्रश्न विचारला आहे.
Jalgaon Election Shock As Independent Woman Candidate Gets Zero Votes

Jalgaon Election Shock As Independent Woman Candidate Gets Zero Votes

Esakal

सूरज यादव
Updated on

निवडणुकीच्या निकालात ईव्हीएम मशीनमध्ये घोळ असल्याचे आरोप आतापर्यंत अनेकदा झाले आहेत. नुकत्याच झालेल्या महानगरपालिकांच्या निवडणुकीत निकालावर शंका व्यक्त करत जळगावातील एका अपक्ष उमेदवारानं खळबळजनक असे आरोप केले आहेत. अपक्ष उमेदवाराला शून्य मतदान मिळाल्यानं नव्या वादाला तोंड फुटलंय. जळगावातील महिला उमेदवार सुनंदा भागवत फेगडे यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, घरच्यांचे राहुदे, पण माझं स्वत:चं मत कुठे गेलं?

Loading content, please wait...
Jalgaon
election
Municipal Corporation
EVM

Related Stories

No stories found.