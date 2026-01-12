Jalgaon Municipal Election जळगावात ठाकरे गटाची सत्ताधाऱ्यांना अप्रत्यक्ष मदत? प्रवीण माळी यांच्या निर्णयाने खळबळ

जळगाव महानगरपालिका निवडणुकीत शिवसेना ठाकरे गटाचे अधिकृत उमेदवार प्रवीण विष्णू माळी यांनी अपक्ष उमेदवार पियुष पाटील यांना जाहीर पाठिंबा दिल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. .जळगाव शहरातील प्रभाग क्रमांक ५ अ हा हाय व्होल्टेज प्रभाग मानला जातो, जिथे माजी महापौर तसेच शिवसेना शिंदे गटाचे जिल्हाप्रमुख विष्णू भंगाळे यांची थेट लढत अपक्ष उमेदवार पियुष पाटील यांच्याशी आहे. या प्रभागात शिवसेना ठाकरे गटाचे अधिकृत उमेदवार प्रवीण माळी यांनी मतदानास काही दिवस उरले असताना अपक्ष उमेदवार पियुष पाटील यांना पाठिंबा जाहीर केला आहे. यामुळे ठाकरे गटाने या वार्डातून माघार घेतल्याची चर्चा शहरात रंगली आहे. .याआधीच ठाकरे गटाच्या काही उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतले होते, ज्यामुळे महायुतीच्या उमेदवारांना फायदा झाला होता. आता प्रवीण माळी यांच्या या निर्णयामुळे विष्णू भंगाळे यांच्या अडचणी वाढल्या असून, त्यांच्या विरोधात अपक्ष पियुष पाटील यांना मजबूत पाठिंबा मिळाल्याचे बोलले जात आहे. याशिवाय, भंगाळे यांना एका महिलेने खडेबोल सुनावल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतरही ही घटना त्यांच्या अडचणीत भर टाकणारी ठरली आहे..Shivsena UBT - MNS : ठाकरे बंधूंची युतीची घोषणा, २० वर्षांनी एकत्र; जागावाटप अन् महापौरपदावर काय म्हणाले राज ठाकरे?.राज्यात सत्ताधारी महायुती विरुद्ध विरोधकांची आक्रमकता दिसत असताना, जळगावात ठाकरे गटाकडून सत्ताधाऱ्यांना अप्रत्यक्ष मदत झाल्याची टीका होत आहे. प्रभाग ५, १० आणि १३ सारख्या महत्त्वाच्या प्रभागांत अपक्ष उमेदवारांनी महायुतीला थेट आव्हान दिले आहे, पण ठाकरे गटाच्या या 'पाठिंबा' निर्णयाने विष्णू भंगाळे यांच्या प्रभागातील लढत आणखी रोमांचक बनली आहे..राजकीय निरीक्षकांच्या मते, हा निर्णय ठाकरे गटाच्या रणनीतीचा भाग असू शकतो किंवा अंतर्गत मतभेदांचे द्योतक आहे, ज्यामुळे महापालिका निवडणुकीच्या निकालावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. मतदान जवळ आले असताना शहरात या घडामोडींमुळे चर्चेचे वातावरण तापले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.