Road Accident : दोन दुचाकींची समोरासमोर जोराची धडक; अपघातात दोन तरुण ठार, आजीला दवाखान्यात घेऊन जाताना दुर्घटना

रावेर : बऱ्हाणपूर- अंकलेश्वर महामार्गावर बुधवारी (ता. ४) दुपारी पावणेदोनच्या सुमारास दोन दुचाकींची समोरासमोर धडक (Jalgaon Accident News) झाली. या अपघातात दोन तरुण ठार झाले. याबाबत रावेर पोलिस ठाण्यात अपघाताचा गुन्हा दाखल झाला आहे..विवरे खुर्द (ता. रावेर) येथील शुभम गजानन लोखंडे दुचाकीवरून (एमएच १९, बीए ८८४५) विवरे खुर्द येथून रावेरला आजीला दवाखान्यात घेऊन जात असताना, रावेरकडून विनय विजय भालेराव (वय २४ रा. कोळोदा, ता. रावेर) दुचाकीने (एमएच १९, डीएस ५३२३) भुसावळला जात होता. येथील बिजासन देवी मंदिराजवळ विनय भालेराव यांच्या दुचाकीने लोखंडे यांच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली..पळून जाऊन प्रेमविवाह केलेल्या १७ वर्षीय मुलीचा करुण अंत; छिन्नविच्छिन्न मृतदेह सापडला, प्राण्यांनी तोडलेले लचके, बार्शीत काय घडलं?.या अपघातात शुभम लोखंडे (वय २०) जागीच ठार झाला, तर विनय भालेराव गंभीर जखमी झाला. त्यांच्यावर येथे प्राथमिक उपचार करून जळगावला नेत असताना, वाटेतच भुसावळजवळ त्याचा मृत्यू झाला. येथील ग्रामीण रुग्णालयात वैद्यकीय अधिकारी योगेश राणे यांनी शवविच्छेदन केले. शुभम लोखंडे याची आजी सुमित्राबाई जयवंत लोखंडे (वय ७०) गंभीर जखमी झाल्या..त्यांच्यावर रावेर ग्रामीण रुग्णालयात प्राथमिक उपचार करून जळगावच्या सामान्य रुग्णालयात हलविले आहे. याबाबत प्रकाश लक्ष्मण लोखंडे (रा. विवरे खुर्द) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून रावेर पोलिस ठाण्यात अपघाताचा गुन्हा दाखल झाला आहे. हवालदार हमीद तडवी तपास करीत आहेत..