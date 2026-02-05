जळगाव

Road Accident : दोन दुचाकींची समोरासमोर जोराची धडक; अपघातात दोन तरुण ठार, आजीला दवाखान्यात घेऊन जाताना दुर्घटना

Two Youths Killed in Raver Road Accident : रावेर तालुक्यात बऱ्हाणपूर–अंकलेश्वर महामार्गावर दुचाकींच्या समोरासमोर धडकेत दोन तरुणांचा जागीच मृत्यू झाला. पोलिसांनी अपघाताचा गुन्हा दाखल केला.
सकाळ डिजिटल टीम
रावेर : बऱ्हाणपूर- अंकलेश्‍वर महामार्गावर बुधवारी (ता. ४) दुपारी पावणेदोनच्या सुमारास दोन दुचाकींची समोरासमोर धडक (Jalgaon Accident News) झाली. या अपघातात दोन तरुण ठार झाले. याबाबत रावेर पोलिस ठाण्यात अपघाताचा गुन्हा दाखल झाला आहे.

