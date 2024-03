Jalgaon Municipality News : महापालिकेची शीतल कनेक्शनला नोटीस; सोमवारी तळघरात बांधकाम तोडण्याची कारवाई

Jalgaon Municipality News : शीतल कलेक्शन या रेडिमेड कपड्याच्या इमारतीवर महापालिका सोमवारी बांधकाम तोडण्याची कारवाई करून वाहनतळ करण्याची धडक कारवाई करणार आहे. महापालिकेने यासंदर्भात त्यांना नोटीस बजावली.

महापालिका आयुक्त डॉ विद्या गायकवाड यांनी आज ही नोटीस बजावली आहे. (Jalgaon Notice to Shital Connection of Municipal Corporation Action to demolish construction in basement)