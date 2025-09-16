Jalgaon News : पाचोरात ढगफुटी सदृश्य पावसाने हाहाकार, २५० गुरे वाहून गेली, असंख्य गावे पाण्याखाली

Summaryजळगावच्या पाचोरामध्ये घाटमाथ्यावर झालेल्या ढगफुटी सदृश्य पावसाने महापुरस्थिती निर्माण होऊन असंख्य गावे पाण्याखाली गेली.२५० पेक्षा अधिक गुरेढोरे वाहून गेल्याची भीती, शेतजमीन, घरे आणि दुकाने यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले.बहुळा धरणातून मध्यरात्री मोठा विसर्ग सुरू असून मदत कार्यात अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता आहे..राजेंद्र पाटील पाचोरा : राज्यभरात परतीच्या पावसाने हाहाकार माजवला असून जळगाव जिल्ह्यातील पाचोरामध्ये पावसाचे रौद्ररुप पाहायला मिळाले, घाटमाथ्यावर मध्यरात्री ढगफुटी सदृश्य पाऊस झाल्याने पूरस्थिती निमार्ण झाली आहे. बहुळा धरणातून रात्री दीड वाजेपासून३७ हजार ४३१किव्सेसने नऊ गेट दीड मीटर ने उघडून बहुळा धरणात विसर्ग सुरू असून जोगेश्वरी, इंद्रगढी सह पिंपळगाव,सिंदाळ, राजुरी परीसरात शेती सह गुरे ढोरे वाहून गेल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. .मागील ५० वर्षात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पहिल्यांदाच पाऊस झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. घाट माथ्यावर झालेल्या पावसामुळे राजुरी शिंदाड, पिंपळगाव ,सार्व पिप्री परिसरातील दोनशे ते अडीचशे गुरे ढोरे वाहून गेल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.असंख्य गाव पाण्याखाली गेली आहेत. .डोंगर माथ्यावर ढगफुटी सदृश्य पावसाने बहुळा नदीला पुर आल्याने शिंदाड, वडगाव कडे, राजुरी, वाडी शेवाळे, सार्वे पिंप्रि या भागात मोठे नुकसान झाल्याचे दिसून येत आहे, गुरे ढोरे वाहून गेल्याने तसेच नदीकाठच्या घरांमध्ये पाणी घुसून मोठ्या प्रमाणात संसार उपयोगी वस्तु वाहून गेल्या तसेच नुकसान झाले. नदीकाठच्या शेतांमधील पिके वाहून शेतकऱ्यांचे खुप मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. .घाटमाथ्यावर इंद्रायणी नदीच्या उगम स्थानावर जोगेश्वरी इंद्रगडी परिसरात रात्री बारा वाजेच्या सुमारास जोरदार पाऊस झाल्याने इंद्रायणी सह बहुळा व हिवरा या घाटमाथ्यावरून पाचोरा तालुक्यात येणाऱ्या सर्वच नद्यांना महापूर आलेला आहे .या महापुरात निंभोरी येथील शेतीसह किराणा दुकाने, सलून कृषी केंद्र, दूध डेरी सह गुरे ढोरे वाहून बहुळा धरण्यात आल्याचे प्रथमदर्शी दिसून येत आहे. तालुक्यात सर्वदूर रात्री बारा वाजेपासून पाऊस सुरू असल्याने मदत कार्यास अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..FAQsप्र.१: पाचोरामध्ये पावसामुळे काय परिस्थिती निर्माण झाली? ➡️ ढगफुटी सदृश्य पावसाने पूरस्थिती निर्माण होऊन गावे पाण्याखाली गेली आणि मोठे नुकसान झाले.प्र.२: किती गुरेढोरे वाहून गेल्याची भीती आहे? ➡️ सुमारे २०० ते २५० गुरेढोरे वाहून गेल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.प्र.३: कोणत्या भागात सर्वाधिक नुकसान झाले? ➡️ राजुरी, शिंदाड, पिंपळगाव, सार्व पिप्री व निंभोरी परिसरात शेती, घरे व दुकाने यांचे मोठे नुकसान झाले.प्र.४: धरणातून पाणी सोडले गेले का? ➡️ होय, बहुळा धरणातून ३७,४३१ क्यूसेकने नऊ गेट्स उघडून विसर्ग सुरू आहे.प्र.५: मदत कार्यात अडथळे का येत आहेत? ➡️ सतत सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे मदत कार्यात अडथळे निर्माण होत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.