Jalgaon Prostitution Racket : डमी ग्राहक आणि 'मिसकॉल'चा इशारा! उपाध्ये लॉजमधील काळ्या धंद्याचा पोलिसांनी असा लावला छडा, कुंटणखान्याचा पर्दाफाश

जळगाव : शहरातील मध्यवर्ती टॉवर चौक परिसरातील लॉजवर सुरू असलेल्या अवैध देहविक्रय व्यवसायाचा स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने पर्दाफाश (Jalgaon prostitution racket bust news) केला. गुन्हेशाखा, शहर पोलिस आणि अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक कक्षाने (एचटीयू) संयुक्त कारवाई करत डमीग्राहक पाठवून खात्री केल्यावर छापा टाकण्यात आला. .उपाध्ये लॉजचा व्यवस्थापक संशयित राजू मोतीराम जोशी (वय ४५) याला अटक करुन गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पीडित महिलेची सुधारगृहात रवानगी करण्यात आली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, टॉवर चौकातील उपाध्ये लॉजमध्ये अनेक दिवसांपासून अवैध देहविक्रय व्यवसाय सुरू असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्यानुसार स्थानिक गुन्हेशाखा आणि एचटीयूच्या पथकाने रात्री उशिरा संयुक्त कारवाईची योजना आखली. पोलिसांनी प्रथम डमी ग्राहक संबंधित लॉजमध्ये पाठवला. तेथे पैशांची बोलणी झाल्यानंतर डमी ग्राहकाने पूर्वनियोजित इशारा दिला..Jalgaon Child Abuse Cases : धक्कादायक! 28 महिन्यांत 50 चिमुरड्यांचे लैंगिक शोषण; परिचितांनीच तोडले लचके, 46 मुली, 4 मुलांचा समावेश.मिसकॉल्डचा इशाराडमी ग्राहकाने सापळा रचून तयार असलेल्या अधिकाऱ्याना मिसकॉल देत कारवाईचा इशारा दिला. इशारा मिळताच बाहेर दबा धरून बसलेल्या पोलिसांच्या पथकाने लॉजवर अचानक धाड टाकली. या कारवाईत लॉजमध्ये सुरू असलेला देहविक्रय व्यवसाय उघडकीस आला. पोलिसांनी लॉज व्यवस्थापकासह काही संशयित दलालांना ताब्यात घेतले..काही जोडप्यांची सुटकासंबंधित लॉजवर पोलिसांचा छापा पडला त्यावेळेस, इतरही काही जोडपी आढळून आली असून, त्यांची चौकशी करुन पोलिसांनी सुटका केली.. पोलिसांनी लॉजमधून काही रोख रक्कम, मोबाईल फोन तसेच इतर साहित्य जप्त केल्याची माहिती समोर आली आहे..Mahavitaran Clerk Killed Case : सांगली हादरली! महावितरणच्या लिपिकाचा गोळ्या झाडून निर्घृण खून, संखमध्ये मध्यरात्री थरार.पोलिस ठाण्यापासून जवळच कुंटणखानाशहरातील मध्यवर्ती शास्त्री टॉवर समोरच आणि शहर पोलिस ठाण्याच्या पश्चिमेस अगदी दोनशे मीटर अंतरावर उपाध्ये लॉजमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून कुंटणखाना चालवला जात होता. थेट पोहोचणाऱ्या ग्राहकांची खात्री झाल्यावर तेथील व्यवस्थापक महिला व मुलींना पाचारण करीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. तपास निरीक्षक सागर शिंपी करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.