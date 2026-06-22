Jalgaon News : जळगाव जिल्ह्यात जूनमध्ये ९२ टक्के पावसाची तूट; पशुधनासाठी चारा वैरणीसह पाणीटंचाईची शक्यता

जळगाव - दर वर्षी ७ जूनला मॉन्सूनचे आगमन होते. २१ जून उजाडूनही अद्याप पावसाची चिन्हे नाहीत. यावरून पावसाची वाट बिकट असून, हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार जून महिन्यात सरासरी १२३.७ मिलिमीटर पाऊस अपेक्षित आहे; परंतु जून महिन्यात १०.२ मिलिमीटरनुसार आतापर्यंत एक दिवसात सरासरी ८.२ टक्के पाऊस झाला. या महिन्यात ९२ टक्के पावसाची तूट आहे..‘एल निनो’च्या प्रभावामुळे हवामानात बदल झाला असल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्यात क्वचितच ढगाळ व उन-सावलीयुक्त वातावरण असून, कोरड्या व उष्ण हवेमुळे मॉन्सूनची सुरुवातच झालेली नाही, तर दुसरीकडे शेतशिवारात खरीप हंगामांतर्गत शेतकऱ्यांनी बी-बियाणे घेतले असले तरी पाऊस लांबणीवर पडल्याने पेरण्यादेखील खोळंबल्या असल्याचे चित्र आहे..जिल्ह्यात गतवर्षी २० ते २५ जूनदरम्यान ७ लाख ४० हजार ५३६पैकी ३ लाख ४८ हजार ४९४ हेक्टर अर्थात सरासरी ४७.०६ टक्के पेरण्या झाल्याची नोंद प्रशासनाकडे आहे. यात ५ लाख ४६ हजार ९३३पैकी २ लाख ६८ हजार ८६४ हेक्टर अर्थात सरासरी ४९ टक्के बागायती, कोरडवाहू कपाशी वाणाची लागवड झाली होती. ज्वारी, बाजरी, मका आदी वाणांचीही लागवड उशीराने झाली होती..दहा टक्के बागायती लागवडमॉन्सूनचे आगमन लांबल्याने ज्या परिसरात विहिरींच्या पाण्याची सोय उपलब्ध आहे अशाच ठिकाणी केवळ बागायत कपाशी वाणाची लागवड झाल्याचे दिसून येत आहे. यात एरंडोल ०.३३ टक्केवगळता अन्य १४ तालुक्यांत सर्वांत जास्त चोपडा २२.८ टक्के, भडगाव १५.८, जळगाव ११.७, चाळीसगाव ८.७३ ते भुसावळ ५.९४ अशी सरासरी १०.०३ टक्के फक्त बागायती कपाशी वाणाची लागवड झाली आहे. अन्य पिकांची लागवडच झालेली नाही..उत्पादनावर परिणाममॉन्सूनमध्ये ज्वारी, उडीद, मूग, तूर, भुईमूगसह अन्य वाणांची लागवड अपेक्षीत असते. उशीराने मका, तूर आदी वाणांची पेरणी केली तरी उत्पन्नावर फारसा परिणाम होत नाही. परंतु, यंदा पाऊस लांबणीवर पडल्याने ज्वारी, बाजरी, मका आदी कोणत्याच वाणांची लागवड झालेली नाही. त्यामुळे उत्पन्नात प्रचंड तूट येणार असून, अन्नधान्याच्या उत्पादनावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. जूनच्या सुरुवातीला मॉन्सूनपूर्व पाऊसवगळता मॉन्सूनच्या पावसाचा थेंबही पडलेला नाही. त्यामुळे अन्नधान्याच्या उत्पादनावर तर परिणाम होईलच, त्यापाठोपाठ पशुधनासाठी लागणाऱ्या चारा, वैरणीचाही गंभीर प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.