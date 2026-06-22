जळगाव

Jalgaon News : जळगाव जिल्ह्यात जूनमध्ये ९२ टक्के पावसाची तूट; पशुधनासाठी चारा वैरणीसह पाणीटंचाईची शक्यता

दर वर्षी ७ जूनला मॉन्सूनचे आगमन होते. २१ जून उजाडूनही अद्याप पावसाची चिन्हे नाहीत.
Jalgaon Rain

Jalgaon Rain

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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जळगाव - दर वर्षी ७ जूनला मॉन्सूनचे आगमन होते. २१ जून उजाडूनही अद्याप पावसाची चिन्हे नाहीत. यावरून पावसाची वाट बिकट असून, हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार जून महिन्यात सरासरी १२३.७ मिलिमीटर पाऊस अपेक्षित आहे; परंतु जून महिन्यात १०.२ मिलिमीटरनुसार आतापर्यंत एक दिवसात सरासरी ८.२ टक्के पाऊस झाला. या महिन्यात ९२ टक्के पावसाची तूट आहे.

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