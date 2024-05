Jalgaon Lok Sabha Constituency : दुसऱ्यांच्या कुटूंबाबद्दल न बोलण्याची भूमिका मोदींनी सोडली, मात्र आपण सोडणार नाही : शरद पवार

Jalgaon Lok Sabha Constituency : दुसऱ्यांच्या कुंटूंबाबद्दल बोलणाऱ्या नरेंद्र मोदी यांनी कुठे कुटूंब सांभाळलं, त्यांची कौटुंबिक स्थिती चिंताजनक आहे. परंतु त्याबाबत मी बोलू इच्छित नाही, दुसऱ्याच्या व्यक्तिगत जीवनाबद्दल न बोलण्याची भूमिका त्यांनी सोडली असली तरी आपण ती सोडणे योग्य नाही, असे मत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष-शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केले. जळगाव येथे पत्रकारांशी ते बोलत होते. (Modi gave up his stance of not talking about other people families but we will not give up )