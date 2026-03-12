जळगाव
Injured leopard Cub Found in Jalgaon : शेतातील झोपडीजवळ आढळला बिबट्याचा जखमी बछडा; परिसरात मादीचा वावर, नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण
Injured Leopard Cub Discovered in Halalpur Farmland : जळगाव जिल्ह्यातील तळोदा तालुक्यात हलालपूर शिवारात जखमी बिबट्याचे पिल्लू आढळले.
तळोदा (जळगाव) : तालुक्यातील हलालपूर शिवारातील एका शेतात जखमी बिबट्याचे पिल्लू आढळले. याबाबत तळोदा वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना माहिती कळताच त्यांचे पथक तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी पाहणी करून जखमी पिल्लावर (Injured Leopard Cub Found in Halalpur) उपचार केले. या घटनेमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.