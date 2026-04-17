Jalgaon Teacher Assault : संतापजनक! जळगावात आंब्याच्या फांद्या तोडल्या म्हणून 3 वर्षांच्या मुलासमोरच शिक्षिकेला मारहाण; जाळून मारण्याचीही दिली धमकी

जळगाव : शहरातील भारत नगर परिसरात आंब्याच्या झाडाच्या फांद्या छाटल्याच्या कारणावरून एका शिक्षिकेला मारहाण केल्याची घटना (Jalgaon teacher assault case) घडली. संशयितांनी नुसतीच मारहाण नाही केली तर संबंधित महिलेचा विनयभंग करून तिला जाळून मारण्याची धमकी देण्यात आली आहे. याप्रकरणी शहर पोलिस ठाण्यात आठ संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..शहर पोलिस ठाण्यात दाखल तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे, ३३ वर्षीय महिला या खासगी शाळेत शिक्षिका आहेत. बुधवारी (ता. १५) दुपारी एकच्या सुमारास त्या नेहमीप्रमाणे आपल्या ३ वर्षांच्या मुलाला आणण्यासाठी भारत नगरमधील आपल्या माहेरी गेल्या होत्या. निकीता यांच्या आईच्या घरासमोर असलेल्या आंब्याच्या झाडाच्या फांद्या वाढल्याने त्यांनी त्या आदल्या दिवशी मजूर लावून छाटून घेतल्या होत्या..याच कारणावरून शेजारी राहणाऱ्या संशयितांनी पीडितेच्या आईला शिवीगाळ करण्यास सुरुवात केली. माझ्या आईला कशाला विनाकारण शिवीगाळ का करता, अशी विचारणा केली असता संशयितांनी त्यांनाही शिवीगाळ करत मारहाण करण्यास सुरवात केली..या प्रकारानंतर पीडित महिलेने शहर पोलिसात जाऊन संशयित राजू रुपवते, मधु रुपवते, छाया रुपवते, भाग्यश्री रुपवते, चंदा रुपवते, वंदा रुपवते (सर्व रा. भारत नगर), जयश्री रुपवते (रा. पुणे) आणि लकिता रुपवते (रा. शिरसोली) यांच्याविरुद्ध विनयभंग, मारहाण आणि जिवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे.