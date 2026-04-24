जळगाव

Alliance Air Plane Service : जळगावकरांना आता ‘दिल्ली दूर नही’; चार तासांत दिल्ली तर ४0 मिनिटांत इंदूर गाठता येणार

जळगाव येथील विमानतळावरून पाच शहरांसाठी विमानसेवा सुरू असून, आता मध्य भारताशीदेखील जळगावचा संपर्क दोन विमानसेवांनी होणार आहे.
sakal

भूषण श्रीखंडे
Updated on

जळगाव - येथील विमानतळावरून पाच शहरांसाठी विमानसेवा सुरू असून, आता मध्य भारताशीदेखील जळगावचा संपर्क दोन विमानसेवांनी होणार आहे. प्रादेशिक विमान कंपनी ‘अलायंस एअर’ विमान कंपनी दिल्ली-इंदूर-जळगाव अशी विमानसेवा २ मेपासून सुरू करत आहे. या विमानसेवेमुळे उत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव जिल्ह्याची मध्य भारत व थेट दिल्लीशी ‘कनेक्टिव्हिटी’ वाढणार आहे. त्यामुळे व्यापारासोबत अन्य केंद्रांशी थेट संपर्क वाढणार असून, प्रवाशांसाठी ही सुविधा उपयुक्त ठरणार आहे.

Loading content, please wait...
Jalgaon
delhi
plane

Related Stories

No stories found.