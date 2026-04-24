Alliance Air Plane Service : जळगावकरांना आता ‘दिल्ली दूर नही’; चार तासांत दिल्ली तर ४0 मिनिटांत इंदूर गाठता येणार

जळगाव - येथील विमानतळावरून पाच शहरांसाठी विमानसेवा सुरू असून, आता मध्य भारताशीदेखील जळगावचा संपर्क दोन विमानसेवांनी होणार आहे. प्रादेशिक विमान कंपनी 'अलायंस एअर' विमान कंपनी दिल्ली-इंदूर-जळगाव अशी विमानसेवा २ मेपासून सुरू करत आहे. या विमानसेवेमुळे उत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव जिल्ह्याची मध्य भारत व थेट दिल्लीशी 'कनेक्टिव्हिटी' वाढणार आहे. त्यामुळे व्यापारासोबत अन्य केंद्रांशी थेट संपर्क वाढणार असून, प्रवाशांसाठी ही सुविधा उपयुक्त ठरणार आहे..जळगाव विमानतळावरून 'फ्लाय ९१' या विमान कंपनीकडून गोवा-पुणे, हैदराबाद अशी विमानसेवा सुरू आहे. तर 'अलायंस एअर' विमान कंपनीकडून मुंबई, अहमदाबाद अशी विमानसेवा सुरू आहे, आता जळगाव विमानतळावरून दिल्ली- इंदूर- जळगाव एटीआर ७२ ही विमानसेवा सुरू करणार असल्याने जळगाव जिल्ह्याचा हवाई संपर्क थेट देशातील सात मेट्रो शहरांशी होणार आहे..यात प्रामुख्याने देशाची राजधानी दिल्ली जळगावशी कनेक्ट झाल्यावर जळगावचे विमानतळाला तसेच जिल्ह्याला मोठी आर्थिक चालना यामुळे मिळण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. ही सेवा सुरुवातीला आठवड्या तीन दिवस सुरू केली जाणार असून, यात मंगळवार, गुरुवार व शनिवार अशी राहणार असल्याचा माहिती विमान कंपनीच्या प्रतिनिधी यांनी 'सकाळ'ला दिली आहे. तसेच जळगाव विमानतळ प्राधिकरणाला देखील याबाबत विमान कंपनीकडून कळविण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. जळगाव हे उत्तर महाराष्ट्रातील एक महत्त्वाचे शहर असून, कापूस, केळी आणि धान्य उत्पादनासाठी प्रसिद्ध आहे..शैक्षणिक व व्यापारीदृष्ट्या जळगाव जिल्ह्याला मोठे महत्त्व आहे. जळगाव ते दिल्ली रेल्वे मार्गानुसार १,१२३ ते १,१३४ किलोमीटर अंतर असून प्रवाशांना १३ ते १७ तास प्रवास करून दिल्लीला जावे लागत असे. त्यात अति महत्त्वाचे असेल तर छत्रपती संभाजीनगर किंवा मुंबईला जाऊन तेथील विमानतळावरून विमानाने आता दिल्ली गाठावी लागत असे. त्यामुळे ही विमानसेवा सुरू झाल्यावर जळगावकरांचा आता दिल्ली प्रवास अवघ्या तीन ते चार तासांवर येणार आहे..जळगाव-दिल्ली सेवेचे फायदे१५ ते १७ तासांचा रेल्वेचा प्रवास चार तासांवरदेशाच्या राजधानीशी थेट वाढणार 'कनेक्ट'राजकीय नेते, व्यापारी तसेच पर्यटकांचा जलद प्रवासजळगाव-इंदूर सेवेचे फायदे५ ते ८ तासांचा प्रवास ४० ते ५० मिनिटांवर येईलविद्यार्थ्यांसाठी सहज प्रवासपर्यटकांना मध्य भारतातून जळगावला येण्यास सहज प्रवासी सेवा .तिकीट विक्री सुरू'अलायंस एअर विमान कंपनीकडून गुरूवारी रात्रीपासून तिकीट विक्रीला सुरुवात करण्यात आली. जळगाव ते इंदूर तिकिटाचे दर ३ हजार ३९५ रुपये आहे तर दिल्लीचे ५ हजार ९८१ रुपये तिकीट दर असणार आहेत. दरम्यान, यापूर्वी जळगाव येथून पाच शहरात विमानसेवा सुरू असून, आता त्यात आणखी दोन शहरांची भर पडली आहे.इंदूरशी थेट जोडणीचे फायदेइंदूर हे मध्य प्रदेशातील सर्वांत मोठे व्यापारी व औद्योगिक केंद्र आहे. वस्त्रोद्योग, आयटी, शिक्षण आणि आरोग्यसेवा यामुळे इंदूरकडे मोठ्या प्रमाणात प्रवाशांची ये-जा सुरू असते. जळगाव- इंदूर हवाईसेवा सुरू झाल्याने व्यापारी, विद्यार्थी, रुग्ण तसेच पर्यटकांना मोठी जलद व सुलभ सोय होणार आहे. .व्यापार, पर्यटनाला चालनाजळगावसारख्या टियर-२ शहराला आता देशाच्या राजधानीचा हवाई संपर्क राहणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळणार आहे. त्यामुळे व्यापार, शिक्षण आणि पर्यटन या क्षेत्रांना याचा थेट फायदा यामुळे होण्याची शक्यता आहे.