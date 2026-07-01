जळगाव

Jalgaon Crime : आधी काम दिलं, नंतर लग्नाचं आमिष; ३० वर्षीय विवाहितेवर वकिलाच्या घरी अत्याचार, विवाहित आरोपीचे पीडितेच्या मैत्रिणीसोबतही प्रेमसबंध

ठेकेदाराने ३० वर्षीय विवाहितेस कामावर ठेऊन नंतर लग्नाचे आमिष दाखवून वारंवार तिच्यावर अत्याचार केला.
Crime

Crime

esakal
सकाळ वृत्तसेवा
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जळगाव - जिल्हा क्रीडा संकुलातील जलतरण तलावाचा पूर्वीचा ठेकेदाराने ३० वर्षीय विवाहितेस कामावर ठेऊन नंतर लग्नाचे आमिष दाखवून वारंवार तिच्यावर अत्याचार केला. पीडितेचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याचे 'ब्लॅकमेलिंग' केले.

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