Jalgaon Bribe News : खिरोद्याच्या तलाठ्यासह कोतवाल लाचेच्या जाळ्यात..

सावदा (जि. जळगाव) : सातबारा उताऱ्यावर मृत भावाची पत्नी व मुलाचे नाव लावण्यासाठी चार हजारांची लाच घेणाऱ्या खिरोदा येथील तलाठ्यासह कोतवालास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने अटक केली. (Kotwal along with talathi arrested while accepting bribe of 4 thousand jalgaon bribe news)

तक्रारदाराची वडिलोपार्जित शेती खिरोदा तलाठी कार्यालयाच्या हद्दीत आहे. तक्रारदाराचे मोठे भाऊ मृत झाल्याने संबंधित शेतजमिनीच्या सात-बारा उताऱ्यावर मृत भावाची पत्नी व मुलगा यांचे नावे वारस म्हणून नोंद घेण्याच्या मोबदल्यात तक्रारदाराकडे पंचासमक्ष तलाठी प्रमोद प्रल्हाद न्यायदे (वय ४५, रा. गणेश कॉलनी, फैजपूर, ता. यावल) आणि कोतवाल शांताराम यादव कोळी (वय ५२, खिरोदा तलाठी कार्यालय) यांनी चार हजारांची लाच मागितली.

ही लाच रक्कम तलाठी आणि कोतवाल यांच्या उपस्थितीत पंचासमक्ष स्वतः खिरोदा तलाठी कार्यालय येथे स्वीकारली. या प्रकरणी तलाठी प्रमोद न्हायदे व कोतवाल शांताराम कोळी यांच्याविरुद्ध सावदा पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

हेही वाचा : जीएसटीसाठी नोंदणी केलीच नाही तर??

ही कारवाई जळगाव लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलिस उपअधीक्षक तथा पर्यवेक्षण अधिकारी शशिकांत पाटील, पोलिस निरीक्षक तथा तपास अधिकारी एस. के. बच्छाव, पोलिस कर्मचारी ईश्वर धनगर, राकेश दुसाने यांनी केली. तर कारवाई मदत म्हणून सहाय्यक फौजदार दिनेशसिंग पाटील, सहाय्यक फौजदार सुरेश पाटील, पोलिस कर्मचारी अशोक अहिरे, सुनील पाटील, रवींद्र घुगे, शैला धनगर, जनार्दन चौधरी, बाळू मराठे, प्रदीप पोळ, अमोल सूर्यवंशी, प्रणेश ठाकूर यांनी ही कारवाई केली.