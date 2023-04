Jalgaon Crime : सिगारेटसाठी पैसे न दिल्याने आईच्या छातीवर चाकूने वार

जळगाव : सिगारेट घेण्यासाठी पैसे न दिल्याने पिंप्राळ्यातील एका मुलाने (Son) आईच्या छातीवर चाकूने वार केला. पिंप्राळा हुडकोतील प्रमिला गजानन साळुंखे (वय ४५) यांच्यावर जिल्‍हा सामान्य रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. (son stabbed his mother on chest for not paying for cigarettes jalgaon crime)

मंगळवारी (ता. ४) सकाळी साडेआठच्या सुमारास देवेंद्र साळुंखे याने त्याच्या वडिलांकडे सिगारेट पिण्यासाठी पैशांची मागणी केली. त्यांनी पैसे देण्यास नकार दिल्यावरून वादाला सुरवात झाली. वादात मध्यस्थी करणाऱ्या आई प्रमिला यांना देवेंद्रने शिवीगाळ करून दमदाटी केली.

वाद विकोपाला जाऊन देवेंद्रने आई प्रमिला साळुंखे यांच्या छातीवर चाकूने वार करून जखमी केले. अचानक रक्ताची धार लागून प्रमिला खाली पडल्यानंतर हा प्रकार लक्षात आला. तोपर्यंत देवेंद्र घरातून पळून गेला. गजानन साळुंखे यांनी शेजाऱ्यांच्या मदतीने जखमी प्रमिला यांना जिल्‍हा रुग्णालयात दाखल केले.

त्यांची प्रकृती आता धोक्याबाहेर असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. रामानंदनगर पोलिसांनी जखमी प्रमिला साळुंखे यांच्या जबाबावरून देवेंद्र गजानन साळुंखे याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. सहाय्यक फौजदार कालसिंग बारेला तपास करीत आहेत.