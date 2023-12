Jalgaon Fraud Crime : डाळ उद्योगाला लुटणाऱ्या सुरती टोळीच्या म्होरक्यास अटक; सुरत येथून आवळल्या मुसक्या

Jalgaon Fraud Crime : गुजरातच्या सुरती टोळीतील भामट्यांनी कट आखून जळगावच्या तब्बल सात डाळ उद्योजकांची ४५ लाख ६६ हजार ८८८ रुपयांची फसवणूक करून डाळींचा तयार माल फस्त केला होता.

डाळ उद्योजक रमेशचंद्र जाजू यांच्या तक्रारीवरून तीन वर्षांपूर्वी (२७ डिसेंबर २०२०) दाखल गुन्ह्यात सुरत येथून मुकेश देवशीभाई कथोरोटिया (वय ५२, रा. सुरत) याला अटक केली असून, तो जळगावच्या डाळ उद्योगाची लूट करणाऱ्या टोळीचा म्होरक्या असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.(leader of Surti gang who looted dal industry was arrested by police jalgaon crime news)