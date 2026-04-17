Leopard Rescue Chalisgaon : शिकारीच्या नादात बिबट्या पडला विहिरीत, पण शेतकऱ्याच्या एका फोनमुळे वाचले आयुष्य; चाळीसगावातील रेस्क्यूचा असा झाला शेवट

चाळीसगाव : शिवापूर (ता. चाळीसगाव) शिवारातील विहिरीत बिबट्या पडल्याची घटना गुरुवारी (ता. १६) शेतकऱ्याच्या लक्षात आली. वन विभागाला ही घटना कळताच वनपरिक्षेत्र अधिकारी कोमल पिंडकुरवार आपल्या सहकऱ्यांसह घटनास्थळी (Leopard Rescue Chalisgaon) आल्या. ग्रामस्थांच्या मदतीने पिंजरा विहिरीत सोडून बिबट्याला सुरक्षित बाहेर काढून त्याच्या अधिवासात सोडण्यात आले..पाटणादेवी जंगलापासून जवळच असलेल्या शिवापूर (ता. चाळीसगाव) येथील अशोक नामदेव राजपूत यांच्या मालकीच्या गट क्रमांक १३७/२ या शेतातील विहिरीत शिकारीच्या शोधात असलेली एक बिबट मादी पडली..शेतकरी अशोक राजपूत सकाळी शेतात गेले असता, त्यांना ही बाब लक्षात आली. त्यांनी तत्काळ शिवापूरचे पोलिसपाटील गोपाल पाटील यांनी कळविले. त्यांनी वन्यजीव विभागाच्या वनपरिक्षेत्र अधिकारी कोमल पिंडकुरवार यांना सांगितले..खाटेवर बसला बिबटदरम्यान, घटनास्थळी बघ्यांची मोठी गर्दी झाली होती. त्यामुळे कोमल पिंडकुरवार यांनी चाळीसगाव ग्रामीण पोलिस ठाण्याचे सहायक निरीक्षक नितीन पाटील यांना कळविले. त्यावरून पोलिस कर्मचारी विहिरीजवळ तैनात करण्यात आले. वनरक्षक के. बी. पवार, उमेश सोनवणे, वनमजूर संजय देवरे, बाळू शितोळे यांनी ग्रामस्थांच्या मदतीने विहिरीत दोरखंडाच्या सहाय्याने खाट सोडली. खाट विहिरीत सोडताच त्यावर बिबट मादी येऊन बसली. वेळीच खाट सोडल्यामुळे पाण्यात बुडणाऱ्या बिबटचा जीव वाचला..पिंजऱ्यात जेरबंदवनपरिक्षेत्र अधिकारी कोमल पिंडकुरवार पिंजरा घेऊन कर्मचाऱ्यांसह शेतात आल्या. वन कर्मचाऱ्यांनी ग्रामस्थांच्या मदतीने पिंजरा विहिरीत सोडण्यात आला. काही क्षणातच बिबट मादी पिंजऱ्यात जाऊन बसली. पिंजऱ्याचे गेट बंद करून पिंजरा विहिरीतून सुरक्षित बाहेर काढण्यात आला. पकडलेल्या बिबट मादीची पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. मेहेत्रे यांनी तपासणी केली..त्यानंतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार बिबट्याला नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात आले. हे 'रेस्क्यू ऑपरेशन' प्रादेशिकचे वनसंरक्षक राम धोत्रे, जळगावचे उपवनसंरक्षक अमोल पंडित, मानद वन्यजीव रक्षक विवेक देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनपरिक्षेत्र अधिकारी कोमल पिंडकुरवार, वनपाल सागर पाटील, सी. व्ही. पाटील, वनरक्षक के. बी. पवार, उमेश सोनवणे, ललीत पाटील, रवींद्र पवार, वनमजूर बाळू शितोळे, संजय देवरे, संजय गायकवाड, भाईदास राठोड, राजाराम चव्हाण, नितीन राठोड, गोरख महाराज यांनी केली. यासाठी पोलिस कर्मचारी भगवान माळी, प्रवीण संगीले, भिला राजपूत, कल्पेश राजपूत, दशरथ राजपूत, परशराम गोपाल, बंडू देशमुख, विशाल राजपूत यांनी सहकार्य केले.