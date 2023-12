Jalgaon News : पाचोऱ्यात जिवंत व्यक्तीची मृत म्हणून नोंद

Jalgaon News : येथील महसूल विभागाने चक्क जिवंत व्यक्तीला मृत म्हणून दाखविले आहे. या प्रकारामुळे संबंधितांच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. येथील पुनगाव रोड भागात ॲड. दीपक पाटील यांचा स्वमालकीचा प्लॉट आहे. ( living person is registered as dead in Pachora on online satbara jalgaon news)