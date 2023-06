CM Eknath Shinde : जळगाव शहरातील रस्ते खड्डेमुक्त करा; मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांचे आवाहन

By

CM Eknath Shinde : शहरातील रस्त्यांच्या कामांसाठी शंभर कोटी रुपये दिले आहेत.

त्यातून रस्त्याची कामे चांगली करून जळगाव खड्डेमुक्त करा, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी (ता. २७) येथे केले. (Make roads of Jalgaon city free of potholes appeal of cm eknath shinde deputy cm devendra fadnavis news)

येथील पोलिस कवायत मैदानावर झालेल्या ‘शासन आपल्या दारी’ कार्यक्रमात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, की राज्यात रस्त्यांना प्राधान्य देणारे हे सरकार आहे. एका रस्त्याची किंमत काय असते, याची जाण असल्याने या सरकारने नागपूर-मुंबई समृद्धी मार्ग बनविला.

रस्ते झाल्यास उद्योग व व्यवसायाचा विकास होतो. त्यामुळे जळगावचे रस्ते चांगले करण्यासाठी तब्बल शंभर कोटी रुपये दिले आहेत. त्यातून जळगावातील सर्व रस्ते चांगले करा, क्रॉंकिटचे रस्ते करा आणि जळगाव शहर खड्डेमुक्त करा. रस्त्यांसाठी आणखी पैसे दिले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

२५०० कोटींचा निधी : फडणवीस

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, की राज्यात रस्त्यांच्या कामांसाठी तब्बल २५०० कोटींचा निधी दिला आहे.

त्यात जळगाव शहरालाही शंभर कोटींचा निधी दिला आहे. या निधीतून अत्यंत चांगले रस्ते करून जळगाव शहर खड्डामुक्त करा, असे आवाहन त्यांनी केले.

आमदार भोळेंकडून स्वागत

आमदार सुरेश भोळे यांनी जळगाव शहरातर्फे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे भला मोठा हार घालून स्वागत केले.

जळगावची प्रेरणा घेऊन केळीलागवड : शिंदे

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जळगाव जिल्ह्यातील माणसाचे कौतुक केले. ते म्हणाले, की जळगाव शुद्ध सोन्यासाठी प्रसिद्ध आहे. त्यामुळे या ठिकाणची माणसेही सोन्यासारखीच आहेत. येथील शेतकरीही कष्टाळू आहे. सिंचनाच्या सुविधा कमी असतानाही केळीसारखे पीक घेतो. या शेतकऱ्यांकडून प्रेरणा घेऊन आपणही आपल्या गावाकडील शेतात केळीची लागवड केली आहे.