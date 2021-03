यावल (जळगाव) : कोरोनाचे संक्रमण रोखण्यासाठी राज्य शासनाने विविध उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. त्यात नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ हे जनजागृती अभियानही सुरू केले असून, याच कार्यक्रमांतर्गत कोल्हापूरच्या एका धाडसी तरुणाने सायकलीवर फिरून जनजागृती मोहीम हाती घेतली आहे. त्याने अर्ध्याहून अधिक महाराष्ट्र पिंजून काढला आहे. नितीन गणपत नावनुरकर (वय ३९, रा. आंबोळी, जि. कोल्हापूर) असे या तरुणाचे नाव आहे.

सायकल भ्रमंतीवर असलेल्या नितीन नावनुरकर याचे येथे तहसील कार्यालयातर्फे निवासी नायब तहसीलदार आर. के. पवार, मुक्तार तडवी, संतोष पाटील यांनी स्वागत केले. या वेळी नितीन म्हणाला, की आपण १ ऑक्टोबर २०२० पासून कोरोना संकटातून नागरिकांना सुरक्षित करण्यासाठी ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ या कार्यक्रमांतर्गत सायकलवर फिरून जनजागृती करीत आहे. मास्क लावा, सोशल डिस्टन्सिंगचे काटेकोर पालन करा, असे आवाहन नागरिकांना करीत आहे. सहा महिन्‍यात येथून केला प्रवास

तरुणाने सहा महिन्यांच्या कालावधीत कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, सोलापूर, पुणे, लातूर, नगर, औरंगाबाद, नागपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, वर्धा, अमरावती, अकोला, बुलडाणा, जळगाव, धुळे, नंदुरबार अशा २९ जिल्ह्यांचा सायकलीद्वारे १३ हजार ५०० किलोमीटरचा प्रवास केला आहे. सुमारे सहा महिन्यांपासून हा तरुण आपल्या कुटुंबापासून केवळ राज्यातील नागरिकांना आरोग्याची काळजी घेण्याचा विधायक दृष्टिकोन समोर ठेवून कोरोना विषाणू संसर्गापासून सावध करण्यासाठी जिद्दीने जनजागृती करीत आहे. संपादन ः राजेश सोनवणे

Web Title: marathi jalgaon news awareness about corona by cycling last six month