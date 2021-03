जळगाव : नशिराबाद- सुनसगाव रस्त्यावर कलिंगड (टरबूज) विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्याला कारमधून आलेल्या चौघांनी बेदम मारहाण केली. त्यापैकी एकाने शेतकऱ्याच्या मुलीचा विनयभंग करून ठार मारण्याची धमकी देत तेथून पळ काढला. शेतकऱ्याने टरबुजाचे पैसे मागितल्याने ही घटना घडली. दरम्यान, ग्रामस्थ शेतकऱ्यांनी पाठलाग करून चौघांची ओळख पटविली असून, संशयित चौघे वाळू व्यावसायिक असल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणी नशिराबाद पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

नशिराबाद येथील पन्नास वर्षीय शेतकऱ्याचे शेत आहे. सोबतच मामाची शेतजमीनही निम्मेबटाईने हे कुटुंब कसत आहे. त्यांनी शेतात टरबुजाची लागवड केली होती. पहिल्या प्रतिचा माल व्यापाऱ्यांना ठोकभावात दिल्यानंतर दुय्यम माल शेताबाहेरच रस्त्यावर दुकान थाटून रोज विक्री होते. रविवारी (ता. २८) कारमधून आलेले चार जण दुकानावर थांबवले. त्यांनी टरबुजाची पाहणी करून पहिल्या प्रतीचा मोठा टरबूजच हवा, असा हट्ट धरला. मात्र, सर्व माल व्यापाऱ्याला दिला असतानाही शेतकऱ्याने त्यांना टरबूज दिले. चौघांनी साधारण नऊ मोठे टरबूज काढून कारमध्ये ठेवले. फळाच्या दराप्रमाणे आठशे रुपये झाल्याने शेतकऱ्याने पैशांची मागणी केली. मात्र, चौघांनी पैसे न देताच वाद घातला. वादाचे पर्यावसन हाणामारीत होऊन चौघांनी शेतकऱ्याला बेदम मारहाण केली. चिमुरडीशी असभ्य वर्तन

वडिलांना मारहाण होत असल्याचे पाहून शेतकऱ्याच्या अल्पवयीन मुलीने धाव घेतली. वडिलांचा मार वाचविण्याचा प्रयत्न करताना चौघांपैकी एकाने या मुलीशी असभ्य वर्तन करून तिचा विनयभंग केला. पीडितेचा जबाब आणि जखमी शेतकऱ्याच्या तक्रारीवरून बाळू चाटे, विठ्ठल पाटील, सुपडू सोनवणे यांच्यासह एक अशा चौघांवर नशिराबाद पोलिस ठाण्यात बाललैंगिक अत्याचारांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. राजेंद्र साळुंखे तपास करीत आहेत. संपादन- राजेश सोनवणे

