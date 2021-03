जळगाव : शहरातील चौगुले प्लाट भागात सतरा वर्षीय पिडीतेच्या तक्रारीवरुन शनिपेठेत दाखल गुन्ह्यात दोन संशयीत अटकेत आहे. दाखल गुन्ह्याची तक्रार मागे घ्यावी यासाठी पिडीतेवर सारखा दबाव आणला जात असुन तक्रार मागे घेत नाही म्हणुन काही दिवसांपुर्वी घरात शिरुन मारहाण झाली. त्याची तक्रार झाल्याने पुन्हा पिडीतेच्या कुटूंबाशी भांडण उकरुन काढल्याने तुंबळ हाणामारी होवुन परस्पर विरुद्ध दंगलीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पिडीतेने दिलेल्या तक्रारीत नमुद केल्याप्रमाणे १२ ऑगस्ट २०२० रोजी तेजस दिलीप सोनवणे व चेतन पितांबर सोनार यांच्या विरुद्ध पिडीतेने अत्याचाराची तक्रार दिल्यावरुन पोक्सो अंतर्गत गुन्हादाखल होवुन दोघांना अटक करण्यात आली आहे. या घटनेसाठी २५ फेब्रुवारीला संशयीत तेजस सोनवणे याचे वडील दिलीप विश्वनाथ सोनवणे, चेतन सोनार याचा भाऊ खुशाल सेनार, पुनम सपकाळे अशांनी शनिपेठ पेलिस ठाण्यात दाखल गुन्हा मागे घ्यावा यासाठी मारहाण केल्या प्रकरणी २६ फेब्रुवारी रेजी संबधीतांवर मारहाणीचा गुन्हा दाखल झाला. दाखल गुन्ह्याबाबत वृत्तपत्रातुन बातमी आल्यानंतर रविवार (ता.२८) रोजी दुगाबाई पितांबर सोनार यांनी तू माझ्या मुलावर केलेली केस मागे घेत नाही असे म्हणत केस ओढत खाली पाडले. तसेच कुटूंबीयांना मारहाण केल्या प्रकरणी दुर्गाबाई, खुशाल, पितांबर सेनार, भागवत सोनार अशांच्या विरुद्ध दंगलीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. दुसऱ्या तक्रारीत

दुर्गा पितांबर सेनार यांनी दिलेल्या तक्रारी नुसार, रविवार (ता.२८) रोजी घरात एकत्रीत चर्चा करत असतांना दिपक शिवनारायण पाटिल, धनंजय पाटिल, वासुदेव पाटिल, यांनी हातात लाठ्या काठ्यात घेत घरात शिरले व माधुरी व तीच्या सोबत एक अशांनी हातात विटा घेत आमच्यावर हल्ला चढवत मारहाण केली. यात पितांबर सोनार व भागवत सोनार असे दोघे भाऊ जखमी झाले असून भांडण सोडवतांना दुर्गा सोनार यांनाही माराण करुन प्रताडीत करण्यात आल्याचे तक्रारीत नमुद असुन परस्पर विरुद्ध दंगलीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संपादन ः राजेश सोनवणे

Web Title: marathi jalgaon news complaint of abuse attack on family again