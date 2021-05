माणुसकी..दीड लाखाचे बिल भरण्यासाठी शेती गहाण; डॉक्‍टरांनी रक्‍कम दिली परत

पाचोरा (जळगाव) : येथील मोंढाळा रस्त्यावर शहरातील काही डॉक्टरांनी एकत्रित येऊन नवजीवन कोविड सेंटर (Covid center) सुरू केले असून, येथे दाखल असलेल्या तळई (ता. एरंडोल) येथील वृद्ध दांपत्याकडून (Hospital bill) घेतलेले एक लाख ६० हजारांचे बिल कोविड सेंटरचालकांकडून परत देण्यात आले. या मानवतावादी उपक्रमाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. (couple returned the bill of Rs 1.5 lakh paid by mortgaging the farm)

हेही वाचा: कोरोनामुक्त गावांसाठी ‘अकरासूत्री कार्यक्रम’ फायदेशीर !

तळई (ता. एरंडोल) येथील आनंदा पाटील (वय ५५) व कोकिळा पाटील (५०) हे दांपत्य कोरोनाबाधित झाल्याने त्यांना नवजीवन कोविड सेंटरमध्ये उपचारार्थ भरती करण्यात आले होते. येथे उपचार घेतल्यानंतर एक लाख साठ हजार रुपये बिल भरून या दांपत्याने रुग्णालयातून सुटी घेतली व ते घरी परतले.

अन्‌ कोविड सेंटर चालकांचा निर्णय

दांपत्याची आर्थिक स्थिती अत्यंत हलाखीची असून, उदरनिर्वाहासाठी असलेली शेती गहाण ठेवून त्यांनी रुग्णालयाचे बिल भरल्याची माहिती तळई येथील सरपंच भाईदास पाटील यांच्यामार्फत नवजीवन कोविड सेंटरचालकांना कळाली तेव्हा त्यांनी मानवतेच्या दृष्टिकोनातून या दांपत्याचे संपूर्ण बिल परत करण्याचा निर्णय घेतला व त्यानुसार डॉ. वीरेंद्र पाटील, डॉ. जीवन पाटील, अभिलाष बोरकर, नंदू प्रजापत यांनी तळई येथे जाऊन सरपंच भाईदास पाटील यांच्या समक्ष पाटील दांपत्यास संपूर्ण बिलाची रक्कम परत केली. या मानवतावादी वृत्तीचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.