Jalgaon

जळगाव : दोन्ही मुलांना शासकीय नोकरी (Goverment job)लावून देतो असे आमिष दाखवून ६० वर्षीय वृध्दाला ३ लाख ६० हजाराचा चुना (Fraud) लावणाऱ्या डोंबिवली येथील तरूणावर जिल्हा पेठ पोलीसात गुन्हा (Jalgaon police) दाखल करण्यात आला आहे. (lakhs were wasted by luring him for a job)