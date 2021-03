जळगाव : दारुच्या नशेत पतीने पत्नीच्या डोक्यात कुऱ्हाडीने वार करत प्राणघातक हल्ला केला. जळगाव तालुक्यातील फुफणी येथे सदर घटना घडली. नंदा प्रकाश पाटील (वय ३५) असे जखमी विवाहितेचे नाव असून तिला ग्रामस्थांनी जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले असून तिची प्रकृती गंभीर आहे. फुपणी (ता.जळगाव) येथे प्रकाश पाटील हे पत्नी नंदा व दोन मुलांसह वास्तव्यास आहेत. प्रकाश पाटील हे यांना दारुचे व्यसन आहे. दारू पिऊन येत असल्‍याने पत्नी नंदा यांच्यासोबत नेहमीच खटके उडून वाद होतात. रविवारी नंदा पाटील व दोन मुले घरी होते. यावेळी प्रकाश पाटील हे दारू पिवून घरी आले. यावेळी नंदा पाटील यांनी त्यांना दारु का पितात असे म्हटले. त्यावरुन दोघांमध्ये वाद झाला. या वादात मद्याच्या नशेत असलेल्या प्रकाश पाटील यांनी घरातील कुऱ्हाडीने पत्नी नंदा हिच्या डोक्यात वार केले. अन्‌ मुले भीतीने धावत सुटली

प्रकाश पाटलाने कुऱ्हाडीने हल्ला चढावल्याने नंदाबाई खाली कोसळल्या. दोघं पोरं मदतीसाठी किंचाळ्या मारतच चुलत काकाच्या घरी धावत सुटले. यानंतर प्रकाश पाटील यांच्या नातेवाईकांसह कुटुंबियांनी घराकडे धाव घेतली. रक्तबंबाळ अवस्थेत बेशुध्द पडलेल्या नंदा पाटील यांना जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. दरम्यान नंदा पाटील यांच्यावर जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरु आहे. त्या बेशुध्दच असून त्यांची प्रकृती अद्याप चिंताजनकच आहे. घटनेची माहिती मिळाल्यावर तालुका पोलिसांनी घटनेची माहिती जाणून घेत कार्यवाही सुरु केली आहे. नातेवाईकाच्या मृतदेह नेण्याऐवजी कोळींनी रूग्‍णवाहिका दिली

नातेवाईक महिलेचा मृतदेह आणण्यासाठी आबा कोळी वाहन घेऊन निघाले होते. मात्र वाटेतच फुफनी ग्रामस्थांनी वाहन थांबवले. अशा वेळेस मूळ कर्तव्याला प्राधान्य देत आबा पाटील यांनी जखमी नंदाबाईंना रुग्णालयात नेण्याचा निर्णय घेतला. तसेच नातेवाईक महिलेसाठी फोनवरूनच दुसऱ्या वाहनाची व्यवस्थाही तातडीने केली. संपादन ः राजेश सोनवणे

