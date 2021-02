मध्यरात्रीचा थरार..घरात घुसून महिलेला चाकूचा धाक दाखवत लुटले

पहूर (जळगाव) : पाचोरा रस्त्यावरील महेश छाजेडनगरात अज्ञात चोरट्यांनी घरात घुसून महिलेला चाकूचा धाक दाखवून तब्बल १ लाख १६ हजारांचे दागिने लंपास केल्याची घटना बुधवारी मध्यरात्री घडली. याप्रकरणी पहूर पोलिसांत अज्ञात चोरट्यांविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पहूर येथील महेश छाजेडनगरात भागवत गायकवाड व त्‍यांची पत्‍नी भारतीबाई हे वास्‍तव्यास आहेत. आज मध्यरात्री भारतीबाई या शौचावरून घरात प्रवेश करीत असताना घराच्या मागील बाजूस दबा धरून बसलेल्या दोन अज्ञात चोरट्यांनी त्‍यांच्या मागोमाग घरात प्रवेश केला. चोरट्यांनी तोंडाला रूमाल बांधलेला होता. यामुळे चेहरा स्‍पष्‍ट दिसून आला नाही. चाकूचा धाक

घरात प्रवेश केल्‍यानंतर भारतीबाई गायकवाड यांना दोघांनी चाकूचा धाक दाखवून दागिने व पैशाची मागणी केली. सदर महिलेने घाबरून किचन ओट्याखाली ठेवलेला डबा काढून देत यामधील तीन ग्रॅमचे साधारण १२ हजार किमतीचे डोरले, २४ हजार किंमतीचे सहा ग्रॅमचे पदक, १६ हजार रुपयांचे चार ग्रॅम वजनाचे वेल, ४० हजारांचा दहा ग्रॅम वजनाचा नेकलेस, दोन ग्रॅम वजनाचे आठ हजार किमतीच्या दोन नथ असे एक लाख १६ हजार वजनाचे दागिने डब्‍यातून काढत चोरट्यांनी लंपास केले. घटनेची माहिती मिळताच घटनास्थळी पाचोरा विभागाचे डीवाएसपी भारत काकडे, पोलीस निरीक्षक राहुल खताळ यांनी पाहणी केली.

Web Title: marathi jalgaon news late night above one lakh robbery in home