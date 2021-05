‘तौत्के’चा धोका नाही..पण जळगावात पाऊस अन्‌ जोरदार वाऱ्यांमुळे झाडे उन्मळुन पडली

जळगाव : दक्षिण पूर्व अरबी समुद्रात निर्माण झालेल्या ‘तौत्के’ चक्रीवादळ (Cyclone Tauktae ) जळगाव जिल्ह्याला नुकसान नाही. मात्र सकाळपासूनच जिल्ह्यात काहीसे ढगाळ वातावरण, मध्येच कडक उन्ह आणि असह्य उकाडा असे वातावरणाचे तिरंग अनुभवास मिळाले. दूपारी अडीचच्या सुमारास पावसाने जोरदार (Rain) हजेरी लावली. जोरदार वाऱ्यांमुळे ग्रामीण भागातील जूनी झाडे उन्मळून पडल्याच्या घटना घडल्या आहेत. (no danger of tautke jalgaon but trees were uprooted due to rain and strong winds)

‘तौत्के’ चक्रीवादळाचा तडाखा आज दक्षिण कोकण किनारपट्टीसह मुंबई, ठाणे, रायगड, पालघर आणि मध्य-पश्चिम महाराष्ट्राला बसणार होता. सकाळपासूनच जिल्‍ह्‍यात ढगाळ वातावरण होते. वाऱ्यांचा वेगही अधिक होता. महामार्गावरून जाणाऱ्या दुचाकी धारकांची यामुळे त्रेधा उडाली होती. जोरदार वाऱ्याने दुचाकी वाहने मागे ओढली जात होती. तर वाऱ्याने शहरातील कचरा उंचावर उडताना दिसत होता.

वाऱ्यासोबत पाऊसही

दुपारनंतर वाऱ्याची गती वाढली सोबतच ढगाळ वातावरणही झाले. यामुळे कडक उन्हापासून काही अंशी सूटका मिळाली. मात्र उकाडा होत होता. दुपारी अडीचला काही मिनीटे जोरदार वारा अन्‌ पाउस झाला. सायंकाळपर्यंत ढगाळ वातावरण होते. यामुळे काही अंशी का होइना उकाड्यापासून जळगावकरांना सुटका मिळाली.

‘तौत्के’ चक्रीवादळाचा परिणाम जिल्ह्यात कोठेही नाही. जोरदार वारे वाहत आहे. मात्र अतिदक्षतेचा इशारा हवामान विभागाने दिलेला नाही.

- नरविळसिंह रावळ, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी