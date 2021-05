Satara

भिलार (सातारा) : गेली दोन दिवस झालेल्या वादळी वारे आणि पावसाने महाबळेश्वर (Mahabaleshwar) तालुक्‍यातील स्ट्रॉबेरी झाडे (Strawberry Trees) पूर्णपणे जमीनदोस्त झाली असून, शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. (Damage To Strawberry Trees In Mahabaleshwar Due To Cyclone Tauktae)