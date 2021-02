यावल (जळगाव) : येथील सुतार वाड्यातील रहिवासी व नाशिक येथे कामानिमित गेलेल्या एका २७ वर्षीय तरूणाने गळफास घेवुन आत्महत्या केली. सदर घटना गुरुवारी (ता.11) घडली. या तरुणाच्या आत्महत्याचे वृत्त कळताच येथे सुतारवाडा परिसरात व शहरात एकच खळबळ उडाली. यावल शहरातील सुतार वाड्यातील कृष्णा रामानंद अढळकर (वय २७) हा तरूण मागील काही दिवसांपासुन नाशिक येथे अंबड औद्योगिक वसाहतीमध्ये एका कंपनीत कामास होता. त्यांने अंबड येथे राहत असलेल्या घरात गळफास घेवुन आत्महत्या केली. या घटनेबाबत त्याच्या शेजारींकडून परिवाराला माहिती मिळाली. पंधरा दिवसाच्या अंतराने तिघे गेले

कृष्णा अढळकर असे तरूणाचे नाव असून अढळकर परिवारात वयस्क आजी, मुलगा व पणतूचा पंधरा दिवसांच्या अंतराने मृत्यू झाला आहे. कृष्णा अढळकर हा आजोबांची (गजानन मिस्त्री) उत्तरक्रिया व तेराव्याचा कार्यक्रम आटोपून मंगळवारीच (९ फेब्रुवारी) नाशिकला गेला होता. अढळकर परिवारातील गजानन मिस्त्री यांचे निधन त्यांच्या मातोश्रींचे उत्तरकार्य व तेरावे आटोपल्यावर झाले होते. मयत तरुण हा अविवाहीत होता. त्याने आत्महत्या का केली; याचे कारण मात्र अद्याप कळु शकले नाही. कृष्णावर आज सकाळी येथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्याच्या पश्चात आई, वडील, बहिण व दोन भाऊ असा परिवार आहे.



संपादन ः राजेश सोनवणे

Web Title: marathi jalgaon news yawal young boy suicide and last fifteen days three member dead