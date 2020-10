सातबारा उताऱ्यांवरील चुकांचा ‘सिलसिला’ थांबेना ! 

वावडे (ता. अमळनेर) : संगणकीकृत सातबारा उताऱ्यांवरील चुकांचा ‘सिलसिला’ सुरूच आहे. नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. अनेक ‘सातबारां’वर ‘बाई’च्या ऐवजी ताई झाले आहे. काही ठिकाणी ‘ध’चा ‘म’ झाला आहे. दस्त नोंदणीनंतर फेरफार उतारा केल्यावर चुकीची नावे येणे, सातबारा उतारा तयार झाल्यावर त्यावरील नावे गायब होणे, असे प्रकार पाहावयास मिळत आहेत. छोट्या चुकांमुळे नागरिकांना शासकीय काम करताना अडचणी येत आहेत. त्यात त्यांचा बराच पैसा व वेळ वाया जात आहे. काही तर घरातल्या लोकांनी हा प्रकार केल्याचे समजून कुटुंबात वादाचे प्रसंग घडू लागले आहेत. आवश्य वाचा- जळगाव मनपा स्थायी समिती सभापतिपदासाठी भाजप सदस्यांमध्ये रस्सीखेच सातबारा उतारा मालकी हक्काचा पुरावा तर हद्द कायम करण्यासाठी नकाशांचे महत्त्व आजही अनन्यसाधारण आहे. संगणकीकृत कागदपत्रे तयार करताना सातबारा आणि फेरफार उताऱ्यांचे स्कॅनिंग करण्यात आले आहे. त्यानंतर ते उतारे बनविण्यात आले असले तरी यामध्ये अनेक चुका झालेल्या आहेत. त्यामुळे नागरिकांना कारण नसताना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. संगणकीकृत सातबारा उतारे वगैरे केल्यानंतर चावडी वाचन करून जरी दुरुस्तीची मोहीम हाती घेण्यात आली असली तरी कामानिमित्त परवानगी असणाऱ्या लोकांना याची कल्पना नसल्याने नागरिकांना कारण नसताना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. अतिक्रमण काढण्यासाठी लागणारे गाव नकाशा, फाळणी नकाशे, भूसंपादन नकाशे, बिनशेती नकाशे, गट क्रमांक यामध्ये मोठ्या प्रमाणात चुका आहेत. अतिक्रमण काढताना किंवा हद्द कायम करताना या अनंत अडचणींचा सामना नागरिकांना करावा लागत आहे. अमळनेर तहसील कार्यालयाने या प्रश्नाची दखल घेऊन शासनस्तरावर दुरुस्ती मोहीम राबवून सातबारा उतारा व नकाशे यामधील दुरुस्ती करून सामान्य जनतेला दिलासा द्यावा, अशी जनतेतून मागणी होत आहे. चुका तुम्ही करायच्या आणि दुरुस्ती आम्ही

सातबारा उताऱ्यावरील चुका दुरुस्त करण्यासाठी तहसीलदारांना अर्ज करावा लागेल, असे तलाठी सांगताहेत. शासनाकडून झालेल्या चुका शासनाने दुरुस्त करण्यास अडचण काय असावी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. चुका तुम्ही करायच्या आणि दुरुस्ती आम्ही करायची, याबाबत सामान्य जनतेतून खंत व्यक्त केली जात आहे. वर्षभरापूर्वी अशा बऱ्याचशा चुका दुरुस्त करण्यात आल्या आहेत. अजून काही ठिकाणी या दुरुस्त्या बाकी असतील. त्या लवकरात लवकर दुरुस्त करण्यात येतील. या चुका तांत्रिक अडचणींमुळे घडत आहेत. त्या लवकरात लवकर दुरुस्त करण्यात येतील.

- मिलिंद वाघ, तहसीलदार, अमळनेर

संपादन- भूषण श्रीखंडे

