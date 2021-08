एरंडोलला खोदकाम करतांना आढळली ब्रिटीशकालिन नाणी

एरंडोल : तालुक्यातील कढोली येथे उज्ज्वला नंदकिशोर पाटील (रा. विठ्ठल मंदिर पाटीलवाडा) यांच्या घराचे बांधकाम (Construction of the house) सुरू असल्याने घराचा पाया खोदकाम (Excavation of the foundation of the house) सुरू असताना कामगारांना पांढऱ्या रंगाच्या नाण्यांनी (British coins) भरलेला एक घडा सापडल्याने नंदकिशोर पाटील यांनी याविषयी संबंधितांना माहिती दिली.

या माहितीच्या आधारे एरंडोल प्रभारी तहसीलदार एस. पी. शिरसाट, पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक तुषार देवरे, पोलिस उपनिरीक्षक अविनाश दहिफळे, पोलिस कर्मचारी संदीप सातपुते, मंडळ अधिकारी मुकेश जाधव, तलाठी कट्यारे, सलमान तडवी यांनी कढोली ग्रामपंचायत कार्यालयात उत्खननात सापडलेली ७५ पांढऱ्या रंगाच्या नाण्यांचा पंचनामा समाधान पाटील, ज्ञानेश्वर पाटील, पंडित पाटील या पंचांसमोर झाला.

राणी व्हिक्टोरियाचे चित्र

ही पुरातन ब्रिटिशकालीन नाणी सन १८०० शतकातील असून, नाण्यांवर राणी व्हिक्टोरिया यांचे चित्र आहे. ही नाणी ‘सील’ करण्यात आली असून, कढोली येथून एरंडोल तहसील कार्यालयात ट्रेझरीमध्ये जमा करण्यात आली आहे. पांढऱ्या रंगाची नाणी सापडलेली जागा रामदास वाणी यांची होती. त्यांच्याकडून उज्ज्वला पाटील यांनी विकत घेतल्याचे सांगण्यात आले. खेडी कढोली सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, तलाठी, कोतवाल यांच्यासह ग्रामस्थ यावेळी हजर होते.