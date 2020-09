जळगावात अंत्ययात्रेतून परतणाऱ्या दोन टोळ्यांमध्ये गँगवार 

जळगाव : कुसुंबा (ता. जळगाव) येथील निकेश राजपूत याच्या अंत्ययात्रेला आलेल्या देान गुन्हेगारी टोळ्यांमध्ये पूर्ववैमनस्यातून वाद उफाळून आला. अंत्यविधीत एकमेकांकडे बघण्यावरून देान्ही टोळ्यांमध्ये लोखंडी रॉड, चॉपर, चाकू लाठ्या-काठ्यांसह तुंबळ हाणामारी झाल्याची घटना जळगाव-औरंगाबाद रोडवरील कुसुंबा जकात नाक्याजवळ घडली. या घटनेत विशाल राजू अहिरे (२८, रा. रामेश्वर कॉलनी), किरण शंकर खर्चे (२७, रा. नितीन साहित्यानगर) व किरण गव्हाणे हे तीन जण जखमी झाले असून, त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. दोन्ही गटांनी एकमेकांविरुद्ध तक्रार दिल्याने गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. जखमी विशाल अहिरे याने दिलेल्या फिर्यादीवरून विशाल, किरण गव्हाणे, आशू मोरे, विशाल पाटील, दीपक तरटे हे अंत्ययात्रेतून परतत असताना मागून स्विफ्ट कारमधून आलेल्या किरण खर्चे, आकाश परदेशी याच्यासह काही तरुणांनी चॉपरने विशालवर वार केले. मारहाणीदरम्यान, किरण खर्चे याने विशालच्या गळ्यातील आठ ग्रॅम सोन्याची चैन लंपास केली. या फिर्यादीवरून किरण खर्चे, आकाश परदेशी, छोटा किरण याच्यासह दोन जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दुसऱ्या फिर्यादीत जखमी किरण खर्चे याने दिलेल्या जबाबनुसार, अंत्ययात्रेतून घरी परतत असताना विशाल अहिरे, किरण गव्हाणे, गौरव सपकाळे, दीपक तरटे, राकेश सपकाळे याच्यासह दोन जणांनी किरणसह मित्रांवर हल्ला चढविला. याचवेळी विशाल अहिरे याने किरणच्या डोक्यावर व कानावर चॉपरने वार करून त्याला गंभीर जखमी केले. यावेळी किरण चितळे याने किरण खर्चेला तात्काळ रिक्षात टाकून खासगी रुग्णालयात उपचारार्थ दाखल केले. याप्रकरणी विशाल अहिरे, किरण गव्हाणे, गौरव सपकाळे, दीपक तरटे, राकेश सपकाळे याच्यासह दोन जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. प्राप्त माहितीनुसार किरण खर्चे हा हद्दपार गुन्हेगार असून, त्याच्या विरुद्ध गंभीर गुन्हे दाखल आहे; तर समोरच्या गटातील प्रशांत अहिरे याच्यावर प्राणघातक ह‍ल्‍ला, गावठी पिस्तूल प्रकरणात गुन्हा सिद्ध होऊन त्याला दोन वर्षाचा कारावास देखील झाला आहे. १९ महिने शिक्षा भोगून तो, जामिनावर बाहेर आला आहे. चौघांना अटक

सहाय्यक निरीक्षक संदिप हजारे, सहाय्यक फौजदार अतुल वंजारी, रामकृष्ण पाटील, गोविंदा पाटिल यांच्या पथकाने या प्रकरणी आशू सुरेश मोरे (वय १९, रा. रामेश्वर कॉलनी), दीपक लक्ष्मण तरटे (वय २४), किरण शिवाजी गव्हाणे (वय २५), विशाल भगवान पाटील (वय २१) अशा चौघाना रात्री उशिरा ताब्यात घेण्यात आले. संपादन- भूषण श्रीखंडे



